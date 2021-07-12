投信單日賣超創12年來最大量 重手提款長榮、陽明

台股今 (12) 一度飆漲 286 點至 17947 點，但萬八關卡前情怯，終場收在 17814.33 點，漲點收斂至 152.85 點，成交值則略放大至 5540.76 億元，三大法人終結連 4 賣，轉為買超 149 億元，不過，投信連 9 賣，賣超金額逾 30 億元，創 12 年來單日最大賣超，且合計賣超長榮和陽明達 22.5 億元，仍持續積極從航運股逢高獲利了結。

三大法人今日在集中市場轉為買超 149.19 億元，其中，外資買超 154.67 億元，終結連 3 賣，自營商買超 25.47 億元，終結連 4 賣，僅投信賣超 30.95 億元，不僅已是連 9 賣，更創 2009 年 6 月中旬以來單日最大賣超。

觀察投信主要賣超前 10 大標的，前 4 大賣超者均為航運股，依序分別為長榮航 8600 餘張，陽明 7100 張，華航 5800 張，長榮 4300 張，群創、富邦金和技嘉均遭賣逾 2500 張，永豐餘和中鋼也遭賣超過 2000 張，金居遭賣近 1500 張。

以金額來看，投信賣超陽明達 14.5 億元、長榮 8 億元最多，二檔合計占今日總賣超金額超過 70%。

不過，投信積極轉向中小電子股，買超前 10 大標的則有強茂 3700 張，金像電、智原均超過 2600 張，新唐和宏捷科在 1500 張上下，奇力新逾 1300 張，日月光投控逾 1100 張，華通、同欣電和景碩均逾 900 張。

外資方面，買超前 10 大標的依序有聯電近 5.4 萬張，國泰台灣 5G + 近 2 萬張，國泰金 1.6 萬張，期街口布蘭特正 2 超過 1 萬張，台積電 9000 餘張，元大台灣 50 和富邦金均超過 8500 張，官田鋼、萬海和元大滬深 300 正 2 均超過 7000 張。

而外資賣超前 10 大標的依序為南亞科 2.2 萬張，群創近 1.9 萬張，友達 1.7 萬張，台新金近 1.5 萬張，彩晶 1.2 萬張，欣興、新興和元大金均超過 1 萬張，佳世達和榮成超過 8000 張。

法人指出，萬八關卡前台股震盪難免，短線在股東會旺季各業者釋出展望利多、時序進入產業旺季，再搭配國內微解封和美股財報等題材支撐，隨著電子股轉強有利進一步推升台股。