社群推薦飆股 金管會兩層面揪不法

台股持續創新高，臉書及 LINE 等社群有許多群組推薦飆股，外界關切是否涉及不法炒作，證期局副局長蔡麗玲今 (13) 日表示，將分兩層面抓不法，首先，如造成個股股價異常，且有具體事證就會移送司法單位。另外，如果收費、非法從事投顧業務，也是違法。

台股交投熱絡，據金管會截至 5 月底的最新統計，台股集中市場證券總開戶數為 2129.1 萬戶，年增 149.4 萬戶；當沖開戶數為 309.5 萬戶，年增 90.4 萬戶，更佔近一年台股新增開戶數 149.4 萬戶的 6 成，顯示 6 成台股新手愛當沖。

而台股火熱的現象，也使各社群媒體推薦飆股的情況愈來愈盛，蔡麗玲表示，證交所及櫃買中心有股市監視制度，以 AI 等新科技如爬蟲技術，強化股市監視機制，若個股交易有異常，將會先列注意或處置股票，提醒投資人注意。

至於是否涉及不法炒作，蔡麗玲表示，將分二層面檢視，一是否有散布不實消息或意願影響市場，造成個股價異常，若證據確鑿，將移送相關司法單位偵辦；二是若涉及收費且提供投資建議，恐涉非法從事投顧業務，依投信投顧法 107 條規定，有相關刑事責任，將處以 5 年以下有期徒刑，併科 100 萬到 5000 萬元不等的罰金。

蔡麗玲進一步指出，金管會亦也祭出「吹哨者」條款，民眾一旦舉發，且經調查確實有違法情況，將給予檢舉獎金。