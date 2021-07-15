台股攻克萬八創新高 外資連4日大買 三大法人買超154.25億元

蘋果股價攀上歷史新高，帶動台股多頭今 (15) 日攻勢再起，聯發科、鴻海、聯電領軍電子股走強，加上航海王、鋼鐵人全面甦醒，帶動大盤一舉攻克萬八，終場上漲 188 點，以全場最高 18034 點作收，再創史上新高紀錄，外資連 4 買，三大法人合計買超 154.25 億元。

台股今日成交值萎縮至 4549 億元。觀察籌碼動向，外資連續 3 天回補近 540 億元，今天再度買超 161.88 億元 ；投信持續賣超 28.7 億元；自營商則買超 20.93 億元。三大法人合計買超 154.25 億元。

台積電法說會登場前夕，股價趨於平靜，一路在平盤附近遊走，不過，終場前最後一盤湧進逾 3900 張量能，收盤小漲收 614 元。聯電法說 28 日接棒登場，今日在買盤追捧下，上漲約 2%，收 55.1 元。聯發科、鴻海同步扮演撐盤要角，股價上漲 2-3%，日月光投控勁揚近 5%，瑞昱也有 3% 的漲幅。

貨櫃三雄擺脫連日的頹勢，全面亮燈漲停，融資斷頭壓力因此緩解，散裝航運股同步揚帆，包括裕民、新興、台航、四維航、慧洋 - KY 等逾 15 檔上市櫃，都攻上漲停板，整體運輸類股指數暴漲 8.9%，成交比重占大盤近 35%。

鋼鐵股同樣跌深反彈，中鋼上漲逾 3%，春雨、燁興、志聯、彰源、新鋼均衝上漲停板，中鴻、春源、燁輝、大成鋼、允強等，也都勁揚逾半根漲停板，整體鋼鐵類股指數大漲 4.5%。

關注盤面焦點個股，晶心科 RISC-V 今年出貨將迎來強勁成長，營運持續增溫，帶動股價直奔漲停，達 555 元，站回 5 日線、月線。面板驅動 IC 廠矽創今天除息交易，股價開高走高，順利完成填息，終場勁揚逾 5%，收 307.5 元。