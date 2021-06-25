〈新疆多晶矽遭制裁〉首家台廠獲轉單 達能證實：正與客戶商談出口事宜

美國商務部正式將中國 5 家多晶矽業者列入出口管制實體清單，也就是俗稱的黑名單，等同未來只要進入美國當地的產品，皆須檢附料源證明，引發下游積極搶購非新疆地區的多晶矽，上游原料市占大風吹，台廠達能 (3686-TW) 證實，公司已接獲客戶積極詢問，正商談出口事宜。

業界表示，美國商務部此次擬依循川普模式，對個別企業進行制裁，並要求進口產品檢附原料追溯證明、必須與新疆地區無關，才可放行通過，後續更有可能將禁令範圍擴大至中國地區，對中國多晶矽業者影響恐更大。

新疆多晶矽占全球多晶矽產能目前高達 35-40%，占全中國 50-60%，隨著美國祭出進口禁令，引起業界積極近期搶購非新疆地區的料源，而目前海外多晶矽業者僅剩美國 Hemlock、德國 Wacker 及南韓 OCI，占全球市占 20%。

達能為台廠中少數仍有銷售多晶矽的業者，2011 年與韓廠 OCI 簽訂長約，在 2018 年取得後續協議，目前合約至 2023 年，料源相對穩定，主要代理高品質多晶矽，再出口至中國矽晶圓大廠。

據悉，中國矽晶圓大廠中環、隆基為因應客戶需求，已可根據原料產地，區分供應品項，並提高非新疆地區產品價格，也間接證實，下游已擴大採購非新疆地區，甚至是非中國地區的多晶矽。

業界坦言，太陽能產業高度依賴新疆多晶矽，因此當需求急遽減少，多晶矽價格恐再強漲，非新疆地區的多晶矽產能也將成為下游追逐料源，達能在長約護體下，可望成台廠中少數受惠業者。

達能自去年 8 月以來，受惠多晶矽價格暴漲，營收顯著成長，5 月營收達 0.19 億元，月增 12.97%，年增 199%，創下 2 年半新高，累計前 5 月營收 0.68 億元，年增高達 74.21%。