碳中和概念股懶人包  太陽能、風電股的機會來了！

當「碳中和」成為全球經濟發展無可迴避的議題後，市場資金也把相關的概念股當作長期投資的重要方向，當然台灣的供應鏈在碳中和概念裡也沒有缺席的理由，從傳產到電子完整搜尋趨勢投資的王道！

【文／吳旻蓁】

「減碳」無疑已成為國際政治的核心議題，早自上個世紀，聯合國就預期到減少碳排放會是未來的重要發展目標，故一九九二年先是訂定《聯合國氣候變遷綱要公約》，並在一九九七年進一步通過《京都議定書》，要求簽署的國家需減少或維持適用於該國的碳排放量。自此之後，「碳排量」遂成為評估環境成本的一項重要指標，目前全球已有超過一二○個國家和地區提出碳中和（carbon neutral）目標計畫，而二○五○年則為大部份國家所設定的碳中和目標年。

根據定義，碳中和指的是一個國家或一個企業把排放到大氣中的「人為額外」碳排放量，以節能減排或是植樹造林方式來清除，或運用碳交易等方式取得碳權來抵換，達到正負相抵，名義上不製造額外的碳；當排放與清除量達到平衡就是「碳中和」，若清除量高於排放量則為「負碳排」。

今年碳排恐創史上第二增量

去年因疫情席捲全球，封城、停工抑制碳排放的成長，據國際能源署（ＩＥＡ）統計，去年全球與能源相關的二氧化碳排放量下跌五．八％，大減近二○億噸，為二戰以來單年最大跌幅。雖然去年碳排量確實減少了，然而氣候變遷壓力並不會因一年的碳排下降而舒緩，且值得注意的是，影響全球地表均溫真實的指標–大氣中的二氧化碳濃度未降反增，在去年創下歷史新高的四一八 ppm。

更悲觀的是，隨著經濟活動開始復甦，ＩＥＡ進一步預期，今年全球碳排放量預估將暴增十五億噸，恐創下史上第二大增量，一舉抵銷去年因疫情造成的多數減排量，這無疑是一大警訊。

減碳迫在眉睫，如今不只碳中和，包括更進階的淨零碳排（net zero）與零碳排（zero CO2）都逐步納入成為各國政府的減碳計畫中，除歐美國家已將零碳期程入法外，連日、韓、新加坡等國也都積極制定政策。至於作為全球最大碳排放國的中國去年也終於首度確立減排目標，預計二○六○達成碳中和。比起各國政府，民間企業態度更顯積極，包括微軟、蘋果等企業皆宣示要供應鏈達到一○○％綠電，可見企業減碳也成為必修課。

這場碳排戰，台灣沒有輸的本錢，在綠色供應鏈與邊境碳稅的壓力下，以外銷為主的台灣，若未及早因應，恐將喪失競爭力。對此，去年台灣不僅在綠電自由化進程中寫下新里程碑，在台積電帶頭大買綠電後，企業購買綠電也成為新顯學。

再生能源成減碳關鍵要素

觀察全球主要排碳來源，電力產業占比四成，車輛排放占比超過兩成，而製造業的工廠與建築業等占全球碳排放量也達到二成，因此改用綠電、電動車甚至課徵碳稅都成為近年來重要的產業發展趨勢，不過，值得留意的是，像是電動車雖不排放二氧化碳，但若使用的電是透過火力發電，等於又助長發電廠的碳排量，也就是說，如何「發電」成為達成減碳的關鍵要素，這也是台廠積極購買綠電的主要原因。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2152 期

更多精彩內容請至 《先探投資週刊》