一銀挺都更+危老重建 核准融資額逾700億元

第一銀行全力支持政府推動都市更新及危險老舊住宅重建政策，截至今年 6 月底，累計核准都更及危老案件達 107 件，核准金額突破 700 億元。

為配合政府政策，第一銀行於 2009 年成立都更團隊，輔導分行與客戶，進行融資規劃與協助。都更危老重建融資部分，土融最高八成、建融最高七成，優於一般土建融開發案，也提供權變費用、拆遷、租金補助及相關保證金的融資額度，若借戶仍有資金需求，第一銀行則搭配第一金 AMC 提供額外融資成數，全力協助完成都更危老之重建。

針對地主自建型之案件，第一銀行提供全額融資，讓地主在重建期間不用出錢，免除資金壓力。另也搭配產權及資金信託，並藉由建築經理公司辦理營建工程管理、財務稽核及續建機制等風險控管，透過第一銀行都更危老一條龍的服務，確保所有重建地主的權益，讓建物得以順利興建完成。

臺灣地區地震頻繁，地震常造成國人生命傷亡與財產損失，凸顯老舊建築物耐震能力不足問題，據內政部統計資料，全臺屋齡 30 年以上老屋超過 400 萬戶亟待更新，10 年後屋齡 30 年以上老屋將增逾 600 萬戶。

第一銀行過去曾協助輔導 921 大地震受災嚴重的「南投埔里中華商場」及「台北尚華仁愛大樓」重建案，以自力更新的方式，讓住戶不花一毛錢完成，從廢墟重新站起來；近期更有「台北水源路四、五期整宅案」都更，近 50 年屋齡、像鴿籠般的社區住宅，更新前生活空間狹小窳陋無停車位，更有漏水、治安、牆壁損毀及消防安全等嚴重問題，都更後每戶室內有 30 坪，外加一個停車位，重建成舒適、安全之社區大樓。

第一銀行長期以來對於民眾居住安全相當重視，近幾年已核准地主自建型都更危老融資案件眾多，輔導地主自力都更及危老重建實績亮眼經驗豐富，充分展現「就在你左右」的精神。未來將持續協助地主更新重建，打造安全、舒適的幸福好宅，也為美化市容、改善居住環境等政府政策盡一份心力。