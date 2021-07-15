英國3-5月失業率回升至4.8% 高於預期

根據英國國家統計局在週四 (15 日) 公布的最新數據顯示，在截至今年 5 月的三個月內，英國就業率有所增加，表明該國勞動力市場持續復甦。不過，失業率意外回升至 4.8%。

數據顯示，英國截至今年 5 月的三個月內就業率季增 0.1 個百分點至 74.8%，總就業人數按月僅續增 2.5 萬人，慘於前值的大增 11.3 萬人，遠低於市場預期的增加 9.1 萬人。平均每周薪資所得年增 7.3%，高於市場預期的增加 7.1%，不包括獎金的常規薪資增長 6.6%，符合市場預期。

截至今年 5 月的三個月期間，ILO 失業率升至 4.8%，高於市場期的 4.7%，較上一季低 0.2 個百分點，但較疫情前 (去年 2 月止三個月) 高出 0.9 個百分點。

另外，隨着經濟復甦持續，英國 6 月就業人口月增 35.6 萬人，達到 2890 萬人，創下新冠肺炎疫情爆發以來的最大增幅。但是，仍較疫情前的水準下跌 20.6 萬人。

增幅的主因來自於住宿和食品工作數量增加了 9.4 萬個，相關產業已逐漸脫離防疫期間的封鎖限制影響。此外，行政和服務部門相關工作數增加了 7.2 萬個。

英國央行曾表示，到 9 月底逐步取消的政府就業補貼計劃可能會導致失業率上升，但也將因此緩解通膨上升的壓力。

英國央行預計，今年英國經濟將增長 7.25%，將是自 1941 年英國在第二次世界大戰期間以來的最快年度增長。去年英國 GDP 下跌近 10%，創下 300 多年來的最大跌幅。