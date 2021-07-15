信越光阻液新產能開出 崇越下半年營收逐季成長

崇越 (5434-TW) 近期受惠半導體材料銷售暢旺，營收屢創新高，下半年隨著代理原廠信越的光阻液新產能開出，加上工程款項進入認列旺季，營收可望再優於上半年、逐季成長。

台積電 (2330-TW) 近來積極拓展先進製程，包括 7 奈米、5 奈米等，尤其進入 5 奈米後，一律採用 EUV(極紫外光) 技術，帶動高質量的 EUV 光阻液需求大增，全球光阻液龍頭日本信越為因應日漸成長的訂單，去年宣布斥資 300 億日圓，在台、日兩地擴產，提高整體光阻液產量。

業界指出，日本信越光阻液全球市佔率高，尤其在 EUV 光阻液的市佔率高達 7、8 成，屬於寡佔市場，隨著台積電 5 奈米新產能開出，信越光阻液新產能也進入量產，可望進一步滿足台積電需求，崇越為日本信越的獨家代理商，下半年也直接受惠。

此外，崇越近年積極發展環保工程，並同步在台灣、中國兩地接單，其中，台灣地區近期隨著疫情趨緩，工程進度可望恢復，加上中國地區穩健認列，今年整體工程業績將持續創高，有助整體營收突破 400 億元大關。

崇越第二季營收首度衝破百億元，達 103.81 億元，季增 8.9%，年增 10.77%，累計上半年營收 199.14 億元，年增 9.65%，也同步創高。