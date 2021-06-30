〈美股熱門股〉新迷因股誕生！Marin Software飆130% 莫德納漲逾5%

新迷因股誕生，Marin Software 單日飆 130.67%

數位廣告公司 Marin Software(MRIN-US) 的空單餘額比率達 22%，引起 Reddit 論壇上鄉民注意大舉敲進，周二（29 日）股價狂飆 130.67% 至每股 17.30 美元，成為新一檔迷因股。

Marin Software 本周兩個交易日飆升 247%，市值超過 1 億美元，且僅周二單日股價就飆漲逾 130%，達到約 3 年來最高水準。該公司對此不予置評。

Quiver Quantitative 數據顯示，過去 1 天內，Reddit 的 WallStreetBets 提到該股名稱的次數增加 41%，是目前談論度最高的股票。

莫德納疫苗有效抗 Delta 變種病毒，漲 5.17%

美國藥廠莫德納（Moderna）(MRNA-US) 周二宣布其新冠疫苗能有效對抗 Delta 變種病毒，激勵股價勁揚 5.17% 至每股 234.46 美元，創歷史新高，盤後續漲。

莫德納表示，其新冠疫苗對 Delta 出現良好的療效，相較原始病毒株，其疫苗能讓 Delta 變種病毒反應溫和下降。這項研究是由 8 名受試者在接受第二劑 mRNA-1273 疫苗一周後，血清報告測得數據的結果。

數據顯示，與南非首次發現的 Beta 變種病毒相比，該疫苗對 Delta 變種病毒產生抗體有效的多。

莫德納表示，該疫苗對所有測試的病毒都產生抗體反應，但在所有測試結果中，疫苗對首次在中國發現的冠狀病毒株中和活性較差。該公司疫苗周二獲得印度緊急使用授權 (EUA)，幫助印度加速疫苗接種速度。

Coinbase 推加密貨幣儲蓄帳戶，漲 3.33%

Coinbase(COIN-US) 周二推出加密貨幣零售儲蓄帳戶，散戶投資者可以簽約獲得 4% 的穩定幣（USD Coin）儲蓄回報，激勵股價上漲 3.33% 至每股 254.90 美元。

Coinbase 資深產品經理 Thorsten Jaeckel 表示，其他加密貨幣貸款機構提供的殖利率約為 8%，是 Coinbase 所提供的一倍，因為 Coinbase 不向「身分不明的第三方」放貸。

Coindesk 表示，Compound Labs 周一宣布創建的 Compound Treasury ，也是以 USDC 為核心的工具。