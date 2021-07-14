2025年全球FMM需求將大增6成 旭暉應材、達運精密可望受惠

OLED 面板應用逐步發酵，研調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 預期，隨著 OLED 需求逐步提升，加上中國面板廠積極開出新產能，將推動 OLED 精密金屬遮罩 (FMM) 需求大增，估今年需求已達 37 萬條，2025 年則將進一步成長到 60 萬條，成長逾 6 成，市場看好，將有利台廠供應鏈旭輝應材 (6698-TW)、達運精密 (6120-TW) 等營運。

群智表示，受惠手機品牌廠發展窄邊框、曲面、折疊等產品，全球 OLED 手機面板已經連續兩個季度超越 LCD 面板，估 2023 年整體 OLED 在智慧手機面板滲透率將超越 45%，也將逐步拓展應用至智慧穿戴、平板、筆電、車載等，需求逐年攀升。

看好 OLED 市場前景，中國面板廠包含京東方、華星光電、天馬、維信諾、和輝光電等近年都陸續投入發展 OLED 面板產線，積極搶進目前主要由韓國三星 SDC 主導的 OLED 市場。

隨著 OLED 面板產能逐步放大，也將連帶推升面板製程中所需的金屬遮罩 CMM、FMM 需求，群智預估，今年全球 FMM 市場需求達近 37 萬條，2025 年相關需求則將進一步放大至 60 萬條，但現有產能並不足支應需求，供需缺口最高達 31%。

台廠中包含旭暉應材、達運精密等近年就積極布局，雖然去年受疫情衝擊，中國 OLED 開案遞延拖累營運表現，但今年隨著相關案件重新開展，營運可望逐步好轉，其中，旭暉應材下半年也計畫在黃石投資設立新公司，進一步擴大柔性 CVD 鍍膜產能。