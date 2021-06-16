〈旭暉應材展望〉柔性CVD鍍膜Q3放量 擬投資成立公司拚擴產

精密金屬遮罩廠旭暉應材 (6698-TW) 搶進柔性 CVD 鍍膜業務，但受客戶產品規格調整，原定第 2 季出貨計畫將遞延至第 3 季放量，不過需求仍相當強勁，公司看準未來市場商機，既有產能將不足支應，今 (16) 日董事會也通過，將在黃石投資設立新公司，預計以合資方式設立，但公司並未透露合資對象。

旭暉應材公告，為滿足主要客戶完整產品需求，擬透過轉投資公司全洋 (上海) 材料科技，在湖北省黃石市投資設立以柔性 CVD 鍍膜為主要業務的新公司，並持續擴充相關鍍膜產能，據了解，旭暉應材將以合資方式成立新公司，也計畫至少擴增 2 條新產線。

旭暉應材去年即在中國湖北黃石廠擴大投資建置 1 條柔性 CVD 鍍膜產線，設備在去年底已完成進駐，但受客戶產品規格調整影響，原定送樣認證、出貨時程將從原第 2 季遞延至今年第 3 季放量出貨。

展望未來，旭暉應材看好中國柔性 AMOLED 市場逐步放大，旗下柔性 CVD 鍍膜業務可望放大，成為未來主力營運動能之一，客戶群則鎖定中國面板廠，至於原有金屬遮罩、精密清洗業務今年在市場回溫下，預期將穩健成長。

另一方面，旭暉應材為避免單一產品、單一市場風險，去年也斥資約 2.7 億元轉投資微波真空管設計生產商宏碩，共取得約 43.55% 股權，跨足半導體、國防領域，穩定貢獻營運，隨著國內半導體需求強勁，宏碩近年營運可望保持成長，預期全年營收可望上看 3.5 億元、年增逾 3 成。