股利分紅大方 18檔台股ETF「有出息」

台股除權息旺季來臨，除了個別公司外，高股利率的 ETF 也成為市場資金追逐焦點。法人統計，台股原型 ETF 近 3 年的平均股利率達 3.64%，超越上市櫃公司 2.9% 的平均值，其中，共有 18 檔近 3 年平均股利率超越上市櫃公司水準。

根據 CMoney 資料統計，台股原型 ETF 中，共有 18 檔近 3 年平均股利率超越上市櫃公司水準，其中，元大台灣高股息 ETF(0056-TW)、第一金臺灣工業菁英 30ETF(00728-TW) 平均股息殖利率都超過 5%，堪稱高配息 ETF 中的績優代表。

第一金臺灣工業菁英 30ETF 基金經理人曾萬勝表示，臺灣工業菁英 30 指數投資組合近 3 年毛利率都高於 30%，2018~2020 年間稅後盈餘更大增約 48%，獲利增長強勁、現金流充沛，因此，每年現金股利發放率都在 65% 以上，且逐年上升，遠勝台灣 50 指數，是投資人創造被動式收入的好工具。

曾萬勝表示，今年在全球經濟重啟下，嘉惠台灣出口製造業，上半年外銷訂單迭創佳績，進入下半年電子產品需求旺季，預料出口外銷金額將再次衝高，全年有機會改寫歷史新高紀錄，相關的工業菁英 30 指數也會有不錯的表現，可幫助投資人掌握景氣揚升行情的機會。

曾萬勝指出，自去年疫情低檔反彈以來到今年上半年為止，臺灣工業菁英 30 指數累計已大漲 115%，勝過台灣 50 指數的 108%，無論指數成長性、現金股利率，都展現一定的優勢。

第一金工業 30ETF 所追蹤的臺灣工業菁英 30 指數，只選進半導體、電子設備、電子零組件、光電、塑化等工業製造領域最強的 30 檔菁英個股，入選企業具備「獲利能力強、股利政策優、長期績效佳」三大特性。對於台股中長期投資人，不僅可藉此獲取豐厚的股利收入，更可透過 ETF 一籃子股票的方式，分散投資風險。