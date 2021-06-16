〈旭暉應材展望〉2023年中國柔性OLED需求倍增 拚成最大供應商

全球柔性 AMOLED 應用逐步放大，看好未來需求成長，精密金屬遮罩廠旭暉應材 (6698-TW) 擬在中國黃石擴增至少兩倍產能，據統計，2023 年中國柔性 CVD 鍍膜月需求將達 500 片，較去年底每月約 200 片翻倍成長，旭暉應材搶先布局擴產，可望成為中國內需市場最大供應商。

中國目前在全球 OLED 市場中約有 40% 市占，但現階段相關 CVD 封裝塗層仍集中掌握在 Sewoo、三星等韓廠手中，根據資料顯示，韓廠目前整體月產能約 200 片，因應未來需求也有相應擴產計畫，而中國則尚未有內需供應廠商。

旭暉應材去年規劃在黃石廠建置 1 條柔性 CVD 鍍膜產線，雖然受客戶產品調整影響出貨時程，最快今年第 3 季放量後，月產能最高可達 40-50 片，可望優先成為中國廠商主要合作對象，此外，依旭暉應材規劃，未來 2 年內將至少再擴增 2 條產線，屆時月產能可望上看 150 片，將躍升成中國最大供應商。

中國柔性 AMOLED 應用近年逐步在智慧型手機、穿戴裝置上發酵，且需求逐年成長，據統計，2018 年中國柔性 CVD 鍍膜月需求僅達約 18 片，2019 年則成長到 150 片，去年隨著中國 OLED 面板廠開出後，月需求達約 200 片，預計到 2023 年需求將再倍增至 500 片之上。

法人認為，近年中國廠商極欲降低對韓廠依賴，擴大採用中國在地廠商產品，旭暉應材可望藉此受惠，而包含中國面板廠京東方、華星光電、維信諾等均可望進一步採用旭暉應材柔性 CVD 鍍膜產品。