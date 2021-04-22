〈智慧顯示展〉達運精密攻浮空投影技術 今年營運拚優於去年

達運精密 (6120-TW) 攜手經濟部技術處展示浮空投影技術，董事長蔡國新今 (22) 日表示，去年疫情催化非接觸商機爆發，達運運用自身光學技術研發浮空投影技術，技術已進入模組化，可望搭配客戶導入電梯等商業應用，也看好今年導光、背光等面板需求回溫，全年營運將優於去年。

蔡國新表示，今年營運維持既有方向不變，整體訂單、營運動能優於去年，其中，受惠顯示產業回溫，營收占比達逾 8 成的面板模組、導光板、背光應用需求暢旺，有助整體營運回溫，今年也將著重防窺、miniLED 背光光學膜等應用。

精密遮罩 (FMM) 應用方面，蔡國新指出，受去年中國手機廠導入 OLED 進程放緩，去年貢獻不如預期，但隨著中國面板廠逐步開案、手機導入 OLED 後，今年出貨將優於去年，也計畫在既有 FMM 技術基礎下，朝半導體、汽車、光學元件領域發展。

達運精密在這次 Touch Taiwan 智慧展攜手經濟部展示浮空投影技術，應用在電梯浮空立體按鍵，蔡國新表示，相較現有 2D 浮空按鍵，浮空投影提供直觀、互動體驗操控，加上不需接觸，可望降低接觸風險，相關技術已進入模組化，未來除電梯外，也將瞄準遊戲機、醫療金融、商業銷售櫃等商機。