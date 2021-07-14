操盤手看台股：鋼鐵航運怎麼看？新主流的特徵？

今年以來，每次台股一創新高，個股震盪就加大！這背後原因在於之前談到台股存在著定錨效應，投資人常會按照過往經驗來下決策。大盤既然是創下歷史新高，最高已來到 18018 點的萬八之上，那麼指數位階當然算高，有賺先賣一趟就成了部分投資人的操作原則；但是另一部分投資人認為這裡只是中繼站，後續還有上攻空間，買進股票意願仍強，於是一買一賣或是買低賣高的結果，行情就出現多空分歧，許多個股就出現震盪加劇的現象。

近日提及之前強勢的鋼鐵股及航運股，由於部分股票進行處置交易，買盤將受限，連帶正常交易的股票也容易受拖累，拉回壓力難免；如今果然成真，當中貨櫃三雄的長榮、陽明、萬海，鋼鐵的中鋼、中鴻等，由於近日的週 K 線已跌破上周低點，出現週級別日落訊號，整理期拉長在所難免。

短線上，航運股及鋼鐵股若再往下探會有一次搶反彈的機會，然後反彈後，看半年報表現來決定市場認同度，若要展開新攻勢，要有週級別日出訊號。

現階段部分資金如預期往電子股移動，第 2 季鎖定至今的 MCU(微控制器)，隨著第 3 季報價再傳漲聲，後續營運看好，看好的新唐、應廣、笙泉近日持續攻高！而先前提到車用電池材料的康普、美琪瑪、聚和，車用導線架的順德、界霖、一詮，二極體的台半、強茂、德微，由於已有一段漲幅，近日股價衝高後開始震盪。之前談到目前的時空環境，一檔股票要大漲兩倍有一定難度，但是一檔股票要上漲 3 成的機會不少，調整操作策略以因應當前盤勢很重要。

目前值得觀察的是今年 6 月下旬日本車用電子晶片大廠瑞薩電子（Renesas）曾宣布，先前遭逢火災的那珂廠出貨量將在 7 月第 3 周完全正常，這個時間點就在近期。

目前多家供應鏈業者表示，車用市場需求仍旺，零組件雖然仍在缺貨，但已較先前的情況好轉；而近日部分汽車零組件業者相繼表示，目前車用晶片短缺高峰已過，對岸車廠在晶片供應缺口逐漸補上後，已預告將加班增產追趕進度，這等於宣告相關汽車零組件及汽車電子業者下半年營運可望升溫！

對汽車業者而言，必須全部零件齊備才能生產出貨；故即便 90% 零件都有，但若晶片不足也無法出貨，導致上半年許多車廠對於許多零組件拉貨力道放緩。如今在各大車廠的晶片問題陸續獲得解決下，營運可望出現轉變。

以車用 IC 測試的欣銓為例，今年上半年由於車用晶片供給不足，不少車廠出貨受影響，因此欣銓先前車用貢獻度平平，但在下半年隨著車用晶片供給增加，車用 IC 測試訂單可望升溫，業績展望樂觀； 許多車用零組件及車用電子業者如和大、麗清、同致、廣華等都是類似的邏輯，操作觀察誰的攻擊角度變陡，即是有新買盤進駐，這是新主流的特徵。

對於一個操盤手而言，觀察資金的流向很重要，這些流向的背後就是市場心態，無論航運、鋼鐵、以及電子皆然，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。(本專欄為週一、三、五刊出。)

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