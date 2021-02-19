〈新唐法說〉PSCS虧損金額、轉盈時間皆低調不談 已啟動三大策略改善

新唐 (4919-TW) 今 (19) 日召開法說會，總經理戴尚義指出，公司去年 9 月完成收購日本 Panasonic 半導體事業 (PSCS)，現為新唐日本子公司 NTCJ，併入的 4 個月內已啟動三大策略，包含重新劃分事業體、改善營運模式與拓展客戶群，對於市場提問 PSCS 去年虧損金額，公司低調不談，也不透露轉盈時間點，僅強調，新唐自己也很急。

新唐收購 PSCS 後，公司名稱改為 NTCJ(Nuvoton Technology Corporation Japan)，戴尚義表示，NTCJ 技術非常好，不過成本高導致虧損，因此將整體公司劃分成四個事業體，讓各事業體盈虧自負，也符合新唐自身的做法。

NTCJ 未來也將依循美國、台灣的 IC 設計公司，採垂直分工方式，如晶圓代工交由台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)，封測則與日月光投控 (3711-TW) 合作，進一步優化整體生產成本、提高產品競爭力。

他也強調，NTCJ 原先提供晶片給自家 Panasonic，不適合銷售給 Panasonic 的競爭者，如 Samsung、LG 等業者，新唐接手後，即可開始銷售給更多客戶，包含原本是 Panasonic 的競爭者，擴展客戶群，並挹注未來營收。

至於 NTCJ 轉盈時間點、虧損金額，新唐皆低調不願透露。