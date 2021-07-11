台股基金前15強今年賺近5成 兩因素帶動大盤不設高

台股周五雖然大跌，但仍處在歷史高檔區範圍，台股基金前 15 強績效今年以來大漲近 5 成，展望下半年台股，投信法人認為，疫情影響鈍化，資金持續充沛，電子與傳產各擁利基，此兩大因素帶動下可均衡布局，台股不設高。

群益投信表示，今年上半年在本土疫情擴散之下，台股大洗三溫暖，一度創下單日最大跌點，然在疫情受到控制之下，加上各國疫苗施打進度符合預期，歐美股市持續創新高，帶動台股亦創下新高，7 月 6 日台股盤中一度突破一萬八千點大關，但由於獲利了結賣壓出籠，並未站穩萬八關卡。

若攤開今年台股基金績效，據 Cmoney 統計，今年以來至 7/6 止，台股基金前 15 強績效大漲逾 48%，新光投信進榜 4 檔最多，統一投信 3 檔、日盛投信 2 檔，當中，新光投信旗下所有台股基金包括創新科技、台灣富貴、大三通、店頭皆擠進績效前 15 強，表現可圈可點。

新光創新科技基金經理人吳文同表示，下半年台股指數漲幅並非觀盤重點，如何掌握強勢族群輪動，才是下半年投資主軸，儘管大盤短線盤整，也是為了走更長遠的路，只要指數前波低點不破、台股受惠今年產業前景暢旺下，拉回即是布局台股基金的好時機。

吳文同表示，進入 7 月後，電子股旺季鳴槍起跑，汽車電子及半導體設備相關將陸續動起來，車電概念股將成為行情主流；蘋果三年來最強新機 iPhone13 將如期推出，國內電子股，除半導體漲價題材外，下半年蘋果新機拉貨潮，帶動相關零組件業績水漲船高，電子旺季行情正式接棒演出，也有助於台股表現再展雄風。

新光店頭基金經理人鄭君楠亦表示，下半年台股利基題材，將轉向車用半導體及半導體設備相關，鄭君楠表示，台積電第三季將神援車用半導體，傳台積電六月份傾全力解決車用晶片缺貨的問題，車用半導體喜獲業績甘霖，更可望讓全球的汽車製造供應鏈恢復正常運作，低基期調整已久的汽車產業，將成為下半年行情主軸，車用電子相關族群，有機會引領電子股續攻。

而群益馬拉松暨長安基金經理人王耀龍指出，從基本面、資金面、價值面、信心面四大面向來看，歐美疫苗施打進度符合預期，重啟經濟回補庫存需求強勁，聯準會最快升息也是在 2023 年，資金仍然充沛。

價值面而言，台股的殖利率穩定，外銷出口帶動廠商獲利成長，因此評價仍有上修空間。整體信心面來說，台灣本土疫情獲得控制，半導體技術領先，內資買盤活絡，台股將有機會續創新高。投資策略上，由於電子與傳產各擁利基，因此建議均衡布局。

王耀龍強調，選股邏輯上，短期留意消費性電子供應鏈、中長期關注美歐經濟重啟、碳中和、美國基建、科技創新趨勢題材；在美國基建、中國碳中和以及歐美重啟經濟帶動之下，傳產類股的實質利多將有機會讓股價延續上半年的強勢表現，民生需求商機，紡織、高爾夫、航運、鋼鐵等可多留意。

電子類股在半導體、高速運算、Apple 以及電動車的帶動之下，長期趨勢仍看好，上半年的股價表現相對落後，下半年有機會補漲。