〈大立光法說〉Q2匯損吃掉近1股本、擴大布局車用 一文看懂八大重點

光學元件廠大立光 (3008-TW) 法說會今 (8) 日登場，由執行長林恩平主持，大立光第二季匯損高達 12.3 億元，吃掉近 1 個股本，使得 EPS 下滑至 22.07 元，不過，展望第三季，7 月訂單已較 6 月回溫，同時，大立光也將積極布局車用市場。《鉅亨網》整理出本次法說八大重點，讓讀者一文看完快速掌握。

第二季財報

大立光公布第二季財報，毛利率下滑到 60.33%，稅後純益 29.59 億元，季減 44%，年減 40.7%，為 2013 年第三季以來最低 (8 年來)，每股純益 22.07 元，上半年累計每股純益 61.69 元，年減 29%。

第二季匯損

受到新台幣升值影響，大立光匯損金額高達 12.3 億元，將近 1 個股本，相當於侵蝕每股純益 9.17 元。

第三季展望

林恩平指出，由目前接單狀況來看，大立光 7 月出貨將優於 6 月，至於 8 月，部分大客戶已針對新機需求下單，一部分則尚無音訊，未下單的客戶，尚無法判斷是否是因觀望市場，或是終端產品開發進度延誤。

缺料問題緩解

林恩平表示，第二季由於手機客戶考量 IC 缺料，放緩拉貨動能，連帶影響大立光出貨，不過目前已沒有聽到客戶再提起相關問題。

強化高階鏡頭

林恩平指出，滿多客戶重視影像品質，要求高規產品，今年下半年還有高階 7P 及 8P 鏡頭產品出貨給新增客戶，年底前不止一家客戶進入量產。

中低階產品競爭

林恩平透露，部分客戶採取高規設計、低規成本，基於成本考量，找上 4、5 家廠商進行比價，由低價者取得訂單，因此，大立光為滿足產能利用率，不排除也會接這類型中低階產品生產訂單。

擴大布局車用

林恩平表示，目前電動車在內等汽車廠商，多大量採用光學鏡頭於環艙系統、先進駕駛輔助系統、抬頭顯示器、行車紀錄器等，大立光一開始與大型客戶共同合作車用光學產品，也感受到客戶需求逐步放大，且雙方合作更密切。

對於車用鏡頭組可能需求的模造鏡片生產相關布局，大立光也列入 2023 年完工的新廠設計規劃中。

VCM 布局

法人關注大立光是否擴大投入鏡頭所需的 VCM (音圈馬達) 生產？林恩平表示，將 VCM 與鏡片兩個綁在一起做，有助供應鏈生產周期，一起交給模組廠可縮短生產程序，目前對於自有 VCM 來源，是向泛大立光集團內持股 49% 的大陽公司採購，即使現在要擴大 VCM 生產另外租廠房生產，時程上不符合效益，不過已將 VCM 相關生產，納入 2023 年台中新廠規劃。