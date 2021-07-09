郭明錤：立訊將成蘋果mini LED SMT新供應商 不利台表科

天風國際證券分析師郭明錤今 (9) 日出具報告指出，立訊精密將成為蘋果的 mini LED SMT 新供應商，不利既有 SMT 供應商台表科 (6278-TW) ，包含訂單比重與平均單價 (ASP)，但是有利立訊新供應商的 PCB 廠健鼎 (3044-TW)。

郭明錤說，台表科 MIni LED SMT 獨家供貨蘋果的地位，將在未來 6-12 個月被打破。

郭明錤指出，若立訊精密今年第四季能順利量產，立訊今年第四季與明年的 SMT 供應比重，將分別為 15-25% 與 45-50%，Mini LED SMT 的平均單價也將因立訊進入而降低，預期 mini LED SMT 成本，在未來 1-2 年內可降低 30-50% 以上，有利蘋果推廣 mini LED 裝置。

郭明錤指出，現有蘋果 MIni LED 主要零組件的既有供應商為富采 (3714-TW) 的 LED、鵬鼎 / 臻鼎 (4958-TW) 的 PCB、台表科提供 SMT 、LGD 與夏普提供顯示器、惠特 (6706-TW) 提供 LED 分選設備、與 K&S 提供 SMT 設備。

依報告指出，蘋果 Mini LED 主要零組件新供應商則為 Osram 及三安光電的 LED、健鼎 (PCB)、與立訊精密 (SMT)。