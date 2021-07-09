對抗Delta病毒 輝瑞擬在美國申請授權打第三劑疫苗

輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech(BNTX-US) 周四 (8 日) 宣布，計劃 8 月向美國食品藥物管理局 (FDA) 申請授權追加施打第三劑疫苗，表示 12 個月內施打第三劑可以大幅提高免疫力，而且也許可以藉此對抗高傳染力的 Delta。

以色列日前公布的報告顯示，隨著 Delta 病毒在境內蔓延，輝瑞 / BNT 新冠疫苗對抗病毒感染和有症狀感染的保護力下降到 64%，不過，防止惡化為重症的效力仍達 93%。

輝瑞首席科學長 Mikael Dolsten 表示，以色列數據顯示輝瑞疫苗效力大幅減弱，主要原因是受試者皆為 1 月或 2 月接種疫苗的人。他說：「輝瑞疫苗對抗 Delta 病毒仍然高度有效，但六個月過後，體內抗體可能如預期般減弱，因此可能面臨再度感染的風險。」

Dolsten 說，公司內部研究的初步數據顯示，打完兩劑之後，追加第三劑疫苗在體內產生的中和抗體水準可以高出 5 到 10 倍。

他透露，歐洲多國和其他地區有一些國家都已經接洽輝瑞，討論追加疫苗劑量事宜，可能在美國當局授權之前就開始分發疫苗。此外，他認為加強劑對高齡族群尤其重要。

Dolsten 強調，以色列和英國的數據都顯示，即使體內的中和抗體水準下降，疫苗對抗重症的保護力仍約 95%。輝瑞表示很快就會公布以色列報告的完整數據。

由於打第三劑將提高疫苗需求，輝瑞正在設法提高產量。輝瑞的新冠疫苗生產目標為今年 300 萬劑，明年 400 萬劑。Dolsten 未透露預測輝瑞可以提高多少產量，但表示明年過後有能力提高到超過十億劑。

輝瑞執行長 Albert Bourla 曾說，未來人們可能需要每年接種新冠肺炎疫苗加強劑，就像流感疫苗一樣，不過一些科學家抱持質疑的態度。