航運跳水、電子臉綠 台股跌204點收17661點 周線終止連7紅

Delta 變種病毒擴散，引發投資人恐慌，美股周四全面收黑，台股今 (9) 日跟隨亞股應聲下挫，航運股哀鴻遍野，權值股也倒成一片，終場指數下跌 204.61 點，收在 17661.48 點，失守 5、10 日線，成交值 5428.12 億元。周線終止連 7 紅，累計本周下挫 48 點。

美國總統拜登有意出手抑制海運價格，航運股應聲嚇趴，長榮以跌停 187 元開出，盤中跌幅一度收斂至 2%，但仍不敵賣壓，終場跌停作收；萬海、陽明跌幅不斷擴大，終場均下挫逾 9%。散裝族群裕民、新興、慧洋 - KY、四維航、中航等，也都漲多回檔。

光學元件廠大立光第二季毛利、獲利下滑，8 月展望尚不明朗，外資在法說會後普遍保守看待，大立光今天賣壓沉重，股價重摔半根停板，失守 3000 元大關，收 2990 元。

其他權值股方面，台積電一度下挫逾 1%，終場跌幅收斂收在 584 元，鴻海、聯電、台達電、瑞昱、華碩等電子股也下跌 1-2%，股王矽力 - KY 昨天觸及 4000 元天價後，今天股價重摔逾 5%，收 3750。台塑、台化、國泰金、統一、中鋼、台泥等非電權值股，也都震盪走跌。

值得注意的是，二極體廠市況供不應求，持續受到買盤青睞，在漲價效應發酵下，德微 6 月營收 1.77 億元，連續 4 個月創高，第二季營收同創歷史新高，今日再度噴出漲停，達 145 元；強茂、台半股價同樣開低走高，表現強勢。