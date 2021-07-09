權值股倒地 台股急挫逾220點摜破短均 回測17600點

美股周四全面下挫，拖累亞股今 (9) 日表現，台股早盤也跳空大跌逾 220 點，下探 17643 點，摜破 5 日線、10 日線，晶圓雙雄、大立光、鴻海等電子權值股普遍倒地，航運、鋼鐵、汽車等傳產族群也湧現獲利了結賣壓。

權值股方面，大立光因第二季毛利、純益大減，股價重摔半根停板，一度失守 3000 元大關；台積電、聯電、鴻海、台達電等也都下挫逾 1%，賣壓沉重。不過，面板雙虎、華邦電、南電等零星電子股仍獲資金點火。

貨櫃航商長榮 6 月營收衝上 377.21 億元，月增 9.52%，年增 140.47%，續創單月新高，累計上半年已超越去年前 11 月總和，不過，長榮開盤被打入跌停 187 元，但跌停隨即打開，跌幅約 5%；陽明、萬海、新興、慧洋 - KY 等航運股開盤均重摔，但跌幅也逐漸收斂至 2%。

Delta 變種病毒病例激增，恐慌指數 VIX 飆升逾 17%，美股四大指數全黑，晶片股成重災區，道瓊指數下跌 259.86 點或 0.75%，收 34,421.93 點；標普 500 指數下跌 37.31 點或 0.86%，收 4,320.82 點；那斯達克指數下跌 105.3 點或 0.72%，收 14,559.8 點；費城半導體指數下跌 38.9 點或 1.19%，收 3,222.8 點。