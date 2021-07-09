〈台股盤中〉電金權值股疲弱、航海王暈船 大跌逾200點摜破5日線

美股四大指數同步重挫，拖累台股今 (9) 日表現，早盤開低震盪走低，盤中一度重挫近 250 點，電金、傳產權值股同步走疲，航海王暈船未解，電子權值股未能接棒重啟多頭行情，指數摜破五日線、失守十日線，預估今日成交量約 5800 億元。

電子權值股方面，台積電盤後將公布 6 月營收，雖可望再戰新高，但受美股壓回影響，跌逾 1%；鴻海、聯電也同樣下挫超過 1%；股王大立光受第二季獲利大幅縮水衝擊，大跌 5%，高價股矽力 - KY 也同步下挫 5.5%，僅聯發科逆勢站穩盤上。

IC 設計族群一片紅通通，凌通、智原、新唐、聚積同步漲停，佑華、九暘大漲超過 7%，旺玖也漲半根停板，類比科、研通、致新漲幅均超過 4%。

LED 族群同樣獲資金點火，宏齊盤中強攻漲停，億光大漲超過 5%，艾迪森、華興、光鋐、佰鴻也同漲逾 3%。

航海王持續暈船，貨櫃三雄表現續弱，長榮重挫超過 8%，萬海、陽明大跌逾半根停板，四維航、慧洋 - KY、台航、榮運、裕民均下挫超過 3%。

鋼鐵人同步休兵，運錩大跌超過半根停板，彰源跌逾 4%，中鋼、東和鋼鐵、春雨、中鴻、建錩、佳大、長榮鋼、志聯、世紀鋼同步下挫超過 2%。

法人指出，今日台股資金雖持續集中在航運股，航運成交比重甚至逼近 5 成，但族群股價仍走弱，短線籌碼凌亂，易有大幅震盪走勢，在電子權值股未能接棒演出多頭行情下，大盤恐陷入區間震盪整理。