〈焦點股〉多縣市餐飲禁內用 微解封概念股只演半場好戲

疫情指揮中心宣布，餐飲場所 13 日起有條件恢復內用，風景區、遊樂業、農場防疫也適度鬆綁，帶動觀光、百貨族群今 (9) 日早盤強勢反彈，不過，新北市跟進桃園、台中、高雄，仍全面禁止餐廳內用，微解封概念股盤中湧現賣壓，包括新天地 (8940-TW)、華園 (2702-TW)、亞都 (5703-TW)、劍湖山 (5701-TW) 新天地、華園、亞都、劍湖山等，均重摔逾半根停板。

國內疫情趨緩，中央宣布三級警戒延至 7/26，但餐飲場所自 13 日起可適度開放內用，有隔板、採梅花座或可維持用餐社交距離，可提供內用服務。市場預期，微解封將讓「悶壞」的消費需求出籠，帶動餐飲、觀光類股受惠。

不過，中央授權地方自行決定是否鬆綁，為避免疫情上升，桃園、台中、高雄市府均表態不開放，新北市長上午也宣布轄內餐飲仍實施外帶制度。

連鎖餐飲龍頭王品早盤股價漲近 3%，最高來到 177.5 元，但隨即翻黑下挫逾 2%；豆府、亞洲藏壽司、美食 - KY、六角等同步湧現賣壓。

主要營收來自「健身工廠」的柏文，雖然健身房可重新開業，但個人運動器具禁止混用等多項規定難執行，引發各界議論，柏文開盤後一路走跌，失守 160 關卡，跌幅近 4%。

此外，飯店股華園、亞都、國賓、寒舍等，賣壓也都相當沉重；不過，受惠國旅微解封題材，燦星旅股價逆勢上漲逾 6%，易飛網也在盤上表現，而雄獅、鳳凰則下挫 1-2%。