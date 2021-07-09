3萬點曇花一現！緊急事態宣言成東奧挑戰 日經挫逾2%

東奧開幕在即，日本考量到疫情反覆，在東奧開幕前兩周突然宣布緊急事態宣言，導致日經 225 指數周五 (9 日) 挫跌逾 2% ，瀕臨從近期高點回跌 10% 的修正領域，與今年 2 月突破 3 萬點大關的氣勢形成鮮明對比。

受到東京都疫情快速升溫影響，日本東京都周四晚間發布第四度緊急事態宣言，期限從 7 月 12 日至 8 月 22 日，東京奧運則訂於 7 月 23 日至 8 月 8 日舉行，緊急狀態涵蓋整個東奧時程，迎來最新挑戰。

截至截稿前 12 時許，日經 225 指數周五下跌 2.29% 至 27473.21 點，自 2 月高點以來跌幅已擴大至 10% 以上並進入修正階段，而東證指數周五則下跌 1.95%，自 3 月高點以來已下跌 6.6%。

日經 225 指數 2 月以來走勢 (圖: Bloomberg)

日本政府不斷限制經濟活動的政策，已引發市場對日本經濟復甦延遲的擔憂，且上一季日本企業表現已讓許多投資人感到失望。全球科技股也同時正受到美國通膨上升和收緊寬鬆貨幣政策的陰霾所壟罩。

SBI 證券總經理 Hideyuki Suzuki 表示，預計市場將疲軟，隨著 ETF 準備配息，每年此時都會出現大量拋售潮，另外市場還對美國復甦放緩、疫苗接種達到高峰、疫情升溫感到擔憂。

另一方面，主要買家的撤離也加劇日經 225 指數的跌勢，日本央行 (BOJ) 已於 4 月停止購買日經指數相關 ETF，將市場支持重點轉向東證指數。日經 225 指數權重排名第二的軟銀集團近期在結束回購計畫後便持續下跌，此外，再加上滴滴中國下架風波影響，大股東軟銀本周也進一步下挫。

彭博追蹤已開發市場中，日本是今年表現最差的國家之一，日經 225 指數幾乎抹去 2021 年的漲幅，東證指數也幾乎原地踏步，而美國標普 500 指數有 15% 漲幅的表現。

這與 2 月時形成鮮明對比，受全球寬鬆政策和經濟復甦的希望推動，當時日經 225 指數是自 1990 年以來首次突破 3 萬點關卡。

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