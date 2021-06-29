牛津大學研究：混合施打輝瑞BNT、AZ疫苗 免疫反應更強烈

牛津大學一項研究結果顯示，將阿斯特捷利康 (AZ) 疫苗與輝瑞 BNT 疫苗進行混合施打後，將對人體產生更強烈的免疫反應，可望在疫苗資源短缺的情況下，為接種作業增添更多彈性。

牛津大學刊登在權威醫學期刊《刺胳針》(The Lancet) 的一篇論文指出，當疫苗接種間隔設定在 4 周時，「先輝瑞 BNT、後 AZ」以及「先 AZ、後輝瑞 BNT」的兩項混合接種方案，所產生的免疫反應最強大。

牛津大學還發現，疫苗接種順序也會影響到結果：「先 AZ、後輝瑞 BNT」所產生的抗體與 T 細胞水平，高於「先輝瑞 BNT、後 AZ」。

負責上述試驗的牛津大學教授 Matthew Snape 解釋，每隔 4 周施打兩種疫苗後，所產生的免疫反應都優於 AZ 疫苗的標準接種方案，其中，最好的 T 細胞反應來自於 AZ 疫苗，其次為輝瑞 BNT，最高的抗體反應來自接種兩劑的輝瑞 BNT。

關於接種副作用，上月發布的早期研究指出，輝瑞 BNT 與 AZ 的混合接種方案可能出現疲勞或頭痛的副作用，但《刺胳針》研究結果顯示，副作用僅為暫時反應。

疫情爆發至今，全球許多國家仍面臨疫苗嚴重短缺的問題，為此，醫生與官員積極尋求擴大疫苗供應，例如研究出拉長第 1 劑和第 2 劑接種間隔的方法，為這些國家爭取更多的時間，等待疫苗到來。

不過，上述研究的接種間隔較 AZ 疫苗原先的 8-12 周來得更短。Snape 表示，混合接種方案的 12 周間隔試驗結果，將於下月左右公布。

在英國政府的支持下，上述混合接種的研究始於今年 2 月初，試驗由 800 多名 50 歲以上的受試者參與，Snape 表示，接下來的試驗項目將著重在 Moderna 和 Novavax 的混合接種方案。