國際奧林匹克委員會 (IOC) 主席巴赫 (Thomas Bach) 在日本時間週四 (8 日) 中午飛抵日本，他在飯店短暫休息 3 小時後，也將為 7 月 23 日舉行的東京奧運開幕式來進行準備。

國際奧委會主委巴赫飛抵日本 將為東奧開賽進行最後準備 (圖片：AFP)

巴赫預定在 8 日當天與東奧組委會、日本政府、及主辦城市的東京都進行會談，將再次針對觀眾人數的上限問題來進行討論。

屆時參加會議的人員有日本首相菅義偉、日本奧運暨帕運大臣丸川珠代、東京奧運暨帕運組織委員會會長橋本聖子、東京都知事小池百合子等人，而巴赫也應該會透過線上方式參加。

此外，為紀念「奧林匹克停戰決議」(Olympic Truce Resolution) 的展開，巴赫也預定於 7 月 16 日前往廣島訪問。「奧林匹克停戰決議」是聯合國大會於 2019 年 12 月 9 日通過，呼籲世界各國在東奧期間停戰。

巴赫原本計畫在 2021 年 5 月就前往日本，但由於當時東京等地進入緊急狀態而延後訪日行程。而在此次飛往日本之前，巴赫也已經有預先施打過新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗。

另外在 7 月 16 日時，巴赫也將與先行抵達日本的國際奧林匹克委員會轄下協調委員會主席柯茲 (John Coates)、一同前往長崎訪問。