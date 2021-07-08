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中資滲透浮現國安疑慮 英國將對NWF併購案展開調查

中資滲透浮現國安疑慮 英國將對NWF併購案展開調查（圖：AFP）
中資滲透浮現國安疑慮 英國將對NWF併購案展開調查（圖：AFP）

英國政府周三 (7 日) 宣布，將對中國聞泰科技旗下荷蘭安世半導體 (Nexperia) 收購英國最大半導體製造商 Newport Wafer Fab (NWF) 的交易進行調查 ，該收購案已引發英國立法官員對國安、高科技未來的擔憂。

CNBC 上周引述消息人士報導，荷蘭安世半導體將以 6300 萬英鎊 (8700 萬美元) 收購車用晶片製造商 NWF。安世半導體也在周一證實收購傳言，不過並未透露收購金額。 

英國首相強生 (Boris Johnson) 周二向國會表示，目前正在研究收購案細節，並要求國家安全顧問進行初步調查。根據英國企業法規定，政府有 30 天的時間決定是否放行企業收購案，或對該案進行審查，若決定審查將有 5 年的時間來調查，當最終判定具威脅性則有權取消交易。

除了車用半導體外，NWF 還致力於應用在 5G、臉部辨識的先進化合物半導體生產與開發，該公司也和許多英國大學有合作關係。強生表示，英國國家安全顧問  Stephen Lovegrove 將會判斷 NWF 的產品是否對中國有真正的智慧財產權價值和利益，或是否有危害國家安全的疑慮。

前英國保守黨領袖 Iain Duncan Smith 認為，儘管英國有立法、有強硬表態，但英國政府仍用兩種方式對待中國，政府應阻止此交易案。他指的是，儘管強生阻止華為參與英國的 5G 標案，但英國在半導體業的交易中傾向採取寬鬆的態度。

保守黨議員 Damian Green 則表示，收購案應根據法律進行，此類製造設施是未來許多產業的核心，對於一個高科技國家的長期彈性來說非常重要。

儘管 NWF 是英國最大晶片製造商，但與美國、亞洲半導體巨頭相比仍是小巫見大巫，據最新會計年度數據顯示，NWF 年營收約為 4940 萬英鎊 (約 6820 萬美元)。

安世半導體發言人表示，該公司一直是 NWF 長年的客戶，NWF 擁有良好的業績表現，並在先進半導體技術方面擁有經驗，此次收購能讓安世半導體確保供應鏈。

安世半導體 2017 年自車用晶片大廠恩智浦中分拆，隔年由中國手機、平板製造商聞泰科技以 36 億美元所收購。

中國事業投資專家顧問 Datenna 調查發現，聞泰科技幾乎 30% 的股份與中國政府有關，包括無錫國聯實業投資和昆明產業發展股權投資基金合夥企業，持股比率分別為 9.76% 和 5.67%。

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