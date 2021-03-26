緯穎投資LiquidStack取得1席董事 攻資料中心液冷技術

緯創 (3231-TW) 旗下雲端資料中心大廠緯穎 (6669-TW) 今 (26) 日表示，將透過參與資料中心液冷技術廠 LiquidStack 的 A 輪融資，建立策略夥伴關係，並取得一席董事席位，未來將利用雙方兩相浸沒式冷卻技術，推進新一代資料中心 IT 基礎架構，促進雲端運算、邊緣運算、高效能運算應用發展。

緯穎指出，隨著雲端運算、人工智慧蓬勃發展，不僅資料中心用電量持續增加，單機櫃功耗密度也隨運算技術不斷攀升，各大廠持續投入新型態散熱技術、整合解決方案開發，緯穎目前也已完成結合 OCP 伺服器兩相浸沒式液冷解決方案。

緯穎營運長洪麗甯表示，緯穎與 LiquidStack 達成策略投資後，可望加速整合彼此專業技術，強化部署經驗，共同提供一個完整解決方案，並加快產品上市、規模化時間，取得市場先機。

受惠雲端資料中心產業需求穩健，緯穎去年營收 1869.28 億元，年增 14.3%；毛利率 8.2%，年增 1.2 個百分點；營利率 6%，年增 1 個百分點；稅後純益 86.1 億元，年增 39.56%；淨利率 4.6%，年增 0.8 個百分點，每股純益 49.25 元。

展望今年，緯穎樂觀看待 5G 與邊緣運算等資通訊產品需求，有助推升未來成長動能，加上近年搶攻白牌伺服器商機，積極開發新一代邊緣運算伺服器，瞄準既有雲端企業客戶獨立組網、邊緣運算需求，本季可望放量出貨，為營運增添新動能。