因應美國政令 富時羅素：7月28日剔除20家中資企業

周四 (8 日)《路透社》報導指出，富時羅素宣布從 7 月 28 日起將有更多中國上市公司從指數中剔除，主要是為了因應美國總統拜登 6 月份簽署的一項行政命令，「禁止美國投資與中國軍方有關連的企業」。

富時羅素表示將被剔除的 20 家中資企業包含與航空航太相關的公司，如航太彩虹、航太晨光、中航高科，及中航重機。此外，中國重工、中船防務、內蒙一機也都榜上有名。

富時羅素提到這些個股將從富時全球股票指數系列、富時全球納入中國 A 股指數系列以及相關指數中刪除。

富時羅素稱，此決定是基於客戶和利益相關者所提供的意見。

(圖片: AFP)

今年 6 月初，美國總統拜登簽署一項行政命令，禁止美國個人與機構投資的「黑名單」，延續前任總統川普去年 11 月簽訂的政令，同時還將中資企業「黑名單」擴大至 59 家。

新的行政命令涵蓋在中國境外從事監控、利用中國監控技術來打壓人權和製造威脅的企業，都列入投資禁令範圍。該禁令將在 8 月 2 日生效，之前有 60 天的寬限期，讓已投資這些企業的美國人要在一年內撤資。

由於美國的制裁，富時羅素之前已將中芯國際 (981-HK) 和海康威視等中國企業從其指數中剔除。

不過 A 股方面未受該消息影響，部分名單內的個股更是出現大漲，上午 A 股收盤，航太彩虹飆漲逾 5%，中航高科則跳漲逾 6%。