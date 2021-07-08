熱軋鋼捲價格飆漲 明年可破1000美元！瑞信：鋼鐵股太便宜了

經濟復甦時期，熱軋鋼捲價格熱得發燙，連鋼鐵股也感受到這熱力。美國鋼鐵 (X-US) 和 Cleveland-Cliffs (CLF-US) 今年迄今的漲幅分別是 S&P 500 指數 15% 漲幅的 2 倍和 3 倍，而 Nucor (NUE-US) 上漲近 80%。瑞信分析師 Curt Woodworth 週三報告稱，鋼鐵股不會很快降溫。

生產供應緊繃，已將熱軋鋼捲的產業基準價格從一年前的每短噸 500 美元推升到 1600 美元。一些產業分析師將他們的評級下調至「續抱」，因為他們回想起該產業過去一旦進口湧現，就會證明供應緊繃是多麼短暫。

但 Woodworth 認為，今天的上升週期將持續更多年，因此投資者應該重新評估該股票，並給予他們更高的倍數。

他說：「美國的鋼鐵產業真的重生了。」

即使以今日上漲的價格 93 美元來說，按 Woodworth 的目標價 115 美元計算，Nucor 的股價也還有近 25% 的上漲空間，Steel Dynamics (STLD-US) 和 Graftech International (EAF-US) 則較其目標價有 45% 上漲空間，同時他認為美國鋼鐵可望較今日 22 美元的股價上漲超過 80% 。

他將上述所有股票評級為「優於大盤」，就像他對 Cleveland-Cliffs 的評價一樣，他認為該股應該比現行 21 美元的價格上漲 1/3。

瑞信分析師認為，由於美元貶值和中國對污染高爐的控制，進口將保持低迷，隨著電弧爐 (EAF) 產能逐步提高，國內供應量只會緩慢上升。

Woodworth 預計，汽車製造商和可再生能源開發商的需求將一路推升熱軋捲板價格，到 2022 年遠高於 1000 美元的水準。在這樣的價位上，鋼鐵商將獲利豐厚，即使 2022 年的鋼鐵價格跌破 1000 美元，以他的獲利預期來看，今日的股價也非常便宜。

根據鋼鐵產業的歷史，Woodworth 認為華爾街太低估鋼鐵價格的大幅修正，但這將是種新常態，他的結論是「鋼鐵股特別便宜。」