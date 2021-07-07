工總發布進口威脅調查報告 鋼鐵業受創最深

全國工業總會今 (7) 日發布「2021 進口威脅調查報告」，報告指出，鋼鐵業是受創最深的產業，今年受進口貨品威脅的產品項目占比高達 72.8%，呼籲政府對鋼鐵業受進口威脅時，應更積極與務實提出相應措施。

為協助國內產業因應進口衝擊，工總每年進行「各國低價貨品進口對我產業威脅狀況調查」，以協助政府部門擬定各項因應進口威脅策略。

調查報告指出，今年表示遭受進口貨品威脅的產品項目，以鋼鐵產業相關產品最多，占整體 228 產品項目的 72.8%，反映美中貿易衝突與新冠疫情，致低價鋼材四處流竄，其次品項為玻璃及玻璃器，占 7.0%，第三是石料、膠泥、水泥、石棉、雲母或類似材料製品，占 5.1%。

就受進口貨品威脅來看，來源國或地區共有 9 個，主要仍為中國、占 56.2%，較去年的 60.0%，降低近 4 個百分比，其次依序為韓國、日本、印度、越南、泰國、印尼、埃及和馬來西亞；若以受威脅產品項目比對進口來源國觀察，來自韓國貨品進口威脅的產品項目首度高於中國。

至於進口貨品如何威脅國內同類產品，自工總進行本項調查以來，幾乎都是因低價攻勢所致。而業者認為對其最有幫助的措施，均為「課徵反傾銷稅」，今年占比是 25.5%。

工總指出，以此次調查結果來看，鋼鐵業是受創最深的產業，由於鋼鐵產品零關稅，在沒有關稅屏障下，各國鋼品在美國，及其他國家多實施貿易救濟措施時，自然很容易流竄進入台灣市場，呼籲政府的相應措施與力道，應更積極與務實。