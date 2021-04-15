速霸陸召回逾18萬輛硬皮鯊、XV、Forester

日本速霸陸 (Subaru)(7270-JP) 週四 (15 日) 宣布召回逾 18 萬輛的 Impreza、XV 以及 Forester，車輛生產日期落在 2016 年 10 月至 2019 年 5 月的是這波召回對象。問題共分為兩種，其中一項與引擎點火線圈的控制程式有關、而另一項則與後防傾桿的固定螺栓有關，部分車輛會同時遇上兩種問題。

日本速霸陸在 2021 年 4 月 15 日，向日本國土交通省通報實施兩項車輛召回，將從隔日的 2021 年 4 月 16 日展開召回作業。

其中一項召回與 Impreza 及 XV 有關，共計有 13 萬 7449 輛受到影響。問題出在引擎控制程式，可能因為點火線圈 (Ignition Coil) 的電流過大而導致引擎熄火。目前已接獲 178 件問題通報，其中也包含 1 件物損事故。雖然過去曾在 2019 年 10 月實施過一次召回，但是改善內容不夠充分。

而另一項召回則與 XV 及 Forester 有關，共計有 9 萬 6560 輛受到影響。問題出在後防傾桿 (Rear Stabilizer)，用於固定的螺栓可能出現鬆動，有可能產生異音或脫落造成附近零件的損傷。截至目前已經接獲 45 件問題通報。