〈台股盤前〉資金高速輪動挑戰萬八 中小型業績電子股已先表態

台股昨日震盪劇烈，早盤一度站上 1 萬 8000 點大關，終場下跌 6.26 點，收在 17913.07 點，成交值 6000.06 億元；市場專家指出，台股資金在高速輪動中，大型電子權重股尚未表態，但是中小型業績電子股已先表態，尤以車用電子為先鋒。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股盤中多頭者力追高意願降低，但目前台北股市仍維持於由多方掌控的格局。

就今天早晨收盤的美股數據來看，那斯達克綜合指數再締新猷，亞馬遜 (AMZN-US) 股價大漲逾 4% 刷新高。收盤四大指數表現，道瓊工業指數下跌 208.98 點，或 0.60%，收 34,577.37 點。標普 500 指數下跌 8.8 點，或 0.20%，收 4,343.54 點。那斯達克綜合指數上漲 24.31 點，或 0.17%，收 14,663.64 點。費城半導體指數下跌 7.90 點，或 0.24%，收 3,307.92 點。

今晨美股收盤台股 ADR 漲跌互見 。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 0.94%；日月光 ADR(ASX-US) 收在平盤；聯電 ADR(UMC-US) 漲 0.21%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.12%。

在台股方面，昨日集中市場成交值 6000.06 億元，其中航運及鋼鐵類股掠奪資金比重高達 58%，電子只搶到 33%，證券分析師黃漢成指出，雖然市場主流以航運股為主，還有一旁的鋼鐵族群在等著分食航運股流出的資金，但包括 CCL 廠等營收創新高，投資人近期關注電子股業績動向已有部分資金在中小型業績電子股先表態。

昨日台股盤中的航運股貨櫃航商三雄萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW) 走勢強勁，其中陽明股價表現最強勁，但在電子中小型股已有買盤搶先布局。黃漢成分析，中小型電子股占台股權重並不高，股價的強勢上漲對於指數影響不大，分析目前包括錩新 (6672-TW)、鉅祥 (2476-TW)、朋程 (8255-TW)、同致 (3552-TW) 的強勢上漲都與車用市場復甦高度相關。