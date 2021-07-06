【永豐期貨】電子股後繼無力 萬八關卡仍有壓

期貨走勢

台指期週二下跌 21 點至 17875 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 38.07 點，電子期轉為逆價差 - 1.05 點，金融期逆價差縮至 - 4.14 點。現貨部分，三大法人賣超 33.02 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 557 口至 - 9159 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 933 口至 - 29013 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 2013 口至 - 13380 口。

週一美國國慶假期休市，而石油輸出國組織及俄羅斯等產油盟國（OPEC+）未能達成生產協議，油價再創近 3 年以來新高。台股今 天在指數開高，一度突破萬八關卡至 18008.37 點，續創歷史新高，但隨後賣壓出籠，大盤開高震盪走低，終場加權指數翻黑小跌，收 17913.07 點。權值股來看，台積電開盤最高來到 596 元，盤中翻黑，終場獲大單買進，小漲 0.17%，收 592 元，聯電 6 月及上半年營收同寫新高，但開高走低，下跌 1.84%，收 53.4 元。而市場最熱的貨櫃三雄漲跌互見，運輸股成交比重今一度達 55%，陽明漲停收 216.5 元，長榮則上漲 3.2%，萬海尾盤翻黑，跌破 300 元關卡。整體來看，本土疫情持續降溫，加上電子產業傳統旺季來臨，台股多方格局依舊，但短線指數乖離過大，仍須留意指數衝高後的大幅波動風險。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 17000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.49 降至 1.31。VIX 指數下跌 0.2 至 18.94。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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