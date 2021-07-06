美國散戶6月大買股票及ETF 金額創2014年以來單月新高

美股衝高之際，美國散戶正在增加，並向市場投入更多資金。

追蹤散戶交易的研究公司 Vanda Research 數據顯示，散戶投資人 6 月淨買入近 280 億美元的股票和 ETF，創下 2014 年來的單月紀錄，甚至超過今年 1 月搶購「迷因股」時的狂熱。

一些市場觀察家原本認為，當疫情消退經濟重啟時，普通的散戶可能會慢慢撤退，但數字趨勢與此相反。

散戶的數量持續增長，美股今年上半年新增交易帳戶數目超過 1000 萬個，已經相當於去年全年水準。

這些散戶還押注波動性高的股票，並且對市場一直抱持樂觀態度，不像擔心崩跌的專業經理人那麼提心吊膽。

同時，散戶也更偏愛逢低買進。例如，在 6 月 18 日，美股三大股指下挫 1% 左右，而散戶淨買入超過 20 億美元，超過過去兩年任何一天的單日買入量。

研究市場心理的 Sundial Capital Research 總裁 Jason Goepfert 表示，散戶對美國股市在未來 3 個月將持續上漲的信心接近 70% ，而專業交易員只有約 44%。

全球宏觀分析師 Viraj Patel 表示，與先前追買特定股票相較，散戶近期的買入標的，沒有任何主題占據主導地位，但是很少見的。

唯一可能的共同點，散戶更愛追逐高波動性股票，這點自 1 月到 6 月都未改變。