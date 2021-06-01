澳洲央行將利率維持在歷史低點0.1% 符合市場預期

澳洲央行 (RBA) 在週二 (1 日) 公布利率決議，將維持基準利率在 0.1% 的歷史低點不變，符合市場預期，並重申低利率可能將維持到 2024 年，直到實現充分就業。

澳洲央行總裁 Philip Lowe 在聲明中表示，央行將維持高度支持的貨幣環境，直到澳洲重返充分就業，並且通貨膨脹達到目標。在實際通膨率達到 2% 至 3% 區間目標之前，央行不會提高利率。他也重申了澳洲央行的立場，最早到 2024 年都不太可能升息。

澳洲央行最初在 2020 年 11 月將利率下調至 0.10%，以緩解新冠肺炎疫情對經濟帶來的衝擊。

Lowe 說道：「澳洲經濟復甦強於原先預期，並且預期將持續下去。央行預計今年 GDP 將增長 4.75%，隨後在 2022 年增長 3.5%。」

他也指出，經濟復甦的不確定性因素是疫情再度大規模爆發，不過，隨著更多人口接種疫苗，應該不太會出現這樣的情況。

澳洲的大型金融機構本迪戈銀行 (Bendigo Bank) 的專家 David Robertson 表示：「目前的經濟復甦步伐加上財政和貨幣刺激措施，可能將使利率的提升提前到 2022 年底，但澳洲央行更願意等待其他央行先採取行動，再退出低利率政策。」

澳洲投資公司安保資本 (AMP Capital) 分析師 Shane Oliver 則認為，緩慢的新資成長正在阻礙通膨上升到可以提高利率的程度。他表示：「雖然經濟復甦速度快於預期，但澳洲央行的升息條件仍遠未達到。距離充分就業還有很長的路要走，目前薪資僅增長 1.5%，遠低於維持 2% 至 3% 通膨率所需的 3% 成長幅度。」