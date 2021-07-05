東元攜飛宏布局電動車充電樁 進軍美國商用市場

機電大廠東元 (1504-TW) 與電源供應商飛宏 (2457-TW) 今 (5) 日簽署合作意向書(MOU)，雙方將布局電動車快速 / 急速充電樁市場，搶攻美國商用、都市客運和公部門巴士等領域。

東元美國子公司東元西屋馬達公司與飛宏美國分公司，共同攜手美國能源集團 Getka Group 旗下新成立公司 Getka Manufacturing，將在美國奧克拉荷馬州生產製造二級和三級電動車快速 / 急速充電樁，包括快速充電樁的設計、製造與銷售，以一條龍方式經營。

東元表示，預計今年 8 月建置新廠房，會以環保減碳理念，採用 Getka 集團的碳中和方式供電，利用太陽能和工業級備用電池，提供不間斷電源來減少碳排放。

東元指出，美國拜登政府重返巴黎氣候協定，將在全美各大城市設置約 55 萬座電動車充電站，三方認為此時投入生產電動車快速充電樁，正是搶攻基礎建設商機的絕佳時間點，對合作案充滿信心。

東元董事長邱純枝指出，東元近年為不同電動載具生產 50kW-250kW 的動力系統，為車電事業奠定基礎，此次與飛宏和 Getka 合作急速充電樁生產，將成為東元車電事業發展的另一項重要佈局。

飛宏董事長林中民說明，飛宏是亞洲第一個做到 360kW 且擁有兼容標準及客製優勢的急速充電樁，此次與東元電機合作，將努力達到低碳、智慧、綠能、電動車普及化的願景目標。

Getka 集團執行長 Dariusz Cichocki 表示，投資案除了將在當地創造就業機會外，藉由強化生產製造和納入環保製程，可為當地經濟帶來多樣性，再者，此合作案是建立集團在美國再生能源項目，並且整合綠色製造，進一步擴展碳中和經營策略。