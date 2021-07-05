〈聯發科股東會〉通過發行限制員工權利新股 估影響盈餘相當有限

聯發科 (2454-TW) 今 (5) 日召開股東會，會中通過發行限制員工權利新股案，費用低於 90 億元，依目前已發行股數推算，最多影響 2021-2024 年每股純益 0.67 元、1.79 元、1.06 元及 0.36 元，財務長顧大為也補充，未來隨著業績持續成長，影響將更小。

聯發科指出，此次發行限制員工權利新股發行主要吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以共同創造公司及股東利益，並確保公司員工利益與股東利益相結合。

聯發科表示，為保障股東權益，將謹慎管理獎勵計畫，適用對象以當日已到職並符合一定績效表現的公司及從屬公司全職員工，資格為與公司未來策略連結及發展具高度相關性，並對公司營運具重大影響性，及關鍵核心技術人才等。

聯發科此次預計發行股數以不超過普通股 1908 萬股為上限，約占已發行股數 1.2%，並在股東會決議日起 1 年內一次或分次向主管機關申報辦理，並於主管機關申報生效通知到達日起 1 年內，視實際需求一次或分次發行。

聯發科估計，此次發行最大可能費用總額低於 90 億元，如在今年 8 月底發行，暫估 2021-2024 年費用金額分別為 15.62 億、41.47 億、24.63 億及 8.29 億元，每股純益最大可能減少金額則分別為 0.67 元、1.79 元、1.06 元及 0.36 元，對公司每股純益稀釋相當有限。