台積電6月營收、大立光法說、股東會旺季 本周重要大事預告

晶圓代工龍頭台積電本周五 (9 日) 將公告 6 月營收，依財測來看，可望再寫新猷，大立光、鴻海則預計周一 (5 日) 公告，其中，大立光周四 (8 日) 也將召開法說會；股東會旺季來臨，本周由聯發科周一打頭陣，被動元件雙雄國巨、華新科則預計周三 (7 日)、周四召開，第三季產業景氣將更為明朗。以下是本周重要大事預告：

台積電周五公布 6 月營收 大立光、鴻海周一公告

晶圓代工大廠台積電周五 (9 日) 將公布 6 月營收，市場看好，隨著市場需求維持高檔、加上先進製程逐步貢獻營運，法人估，台積電 6 月營收將明顯彈升，甚至可望衝破 1400 億元大關、再締新猷。

大立光、鴻海周一 (5 日) 都將公告 6 月營收，其中，大立光受全球半導體產業供應吃緊、缺料影響，預期 6 月接單仍僅維持 5 月水準，而台塑四寶則將與台積電同樣在周五公布 6 月、第 2 季營收結果。

股東會旺季 聯發科打頭陣、被動元件雙雄釋展望

因應政府防疫政策，上市櫃公司股東會均延後至 7、8 月召開，本周將由手機晶片龍頭聯發科打頭陣在周一 (5 日) 登場，會中預計可望通過去年盈餘分配，每股配發 37 元現金股利，除息交易日訂在股東會隔日 7 月 6 日，此外，被動元件雙雄國巨、華新科也將分別在周三 (7 日)、周四 (8 日) 舉行股東會。

由於亞洲疫情仍嚴峻，馬來西亞宣布無限期延長封城，市場認為，因日系被動元件廠在馬國均有設廠，在封城措施延長下，台廠可望受惠轉單，預期後市展望也將成為股東會關注重點，此外，國巨日前宣布整併奇力新，集團展望也是焦點。

此外，聯電、元太、瀚宇博也都將在周三召開股東會，周四則有 TPK-KY、緯穎、閎暉、志聖、元大金，其中，閎暉股東會將是董事長焦佑衡去年接任董座後首次主持，可望吸引不少目光，宏碁、健鼎、昇達科、國票金則將在本周五召開股東會。

大立光周四法說 關注三大重點

光學元件廠大立光周一 (5 日) 公告 6 月營收外，周四 (8 日) 也將對外召開線上法人說明會，預期執行長林恩平除將公布第 2 季財報外，也將對第 3 季提出營運展望，法人則將聚焦在主要客戶訂單、產能利用率回升狀況，以及 8P、9P 及水滴型鏡頭等新產品開發及銷售進度。

財政部 9 日公布 6 月稅收統計 證交稅可望維持高檔

財政部周五 (9 日) 將公布 6 月稅收統計，隨著台股屢創新高、交投持續熱絡，市場認為，6 月、第 2 季、上半年證交稅都可望續站穩高檔。

觀察 5 月稅收統計結果，在台股持續熱絡下，5 月單月稅收 294 億元、前 5 月稅收 1098 億元，雙雙再創下歷史與同期新高，累計前 5 月成交值也達 4651 億元，同寫新高紀錄，此外，除證交稅外，前 5 月包含營業稅、房屋稅、契稅、遺產稅、菸酒稅、關稅與總稅收等全都創新高。