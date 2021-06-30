聯發科成蘋果策略供應商 明年TWS出貨達1.7-1.8億顆

天風國際分析師郭明錤今 (30) 日指出，蘋果 (AAPL-US) 近期推出新款 TWS Beats Studio Buds，搭載聯發科 (2454-TW) 22 奈米 TWS 晶片，而非自家研發的 16 奈米 H1 晶片，顯現聯發科已成為蘋果 TWS 策略轉型的關鍵供應商，聯發科通吃蘋果、非蘋品牌，今、明年 TWS 晶片出貨量達 1.4-1.5 億、1.7-1.8 億顆。

郭明錤認為，蘋果採用聯發科的 TWS 晶片，並將 Android 裝置使用者定位為目標客戶，可改善蘋果 TWS 市占率下滑壓力，雙方合作不僅有助聯發科向其他品牌客戶推廣 TWS 晶片方案，也可望有進一步合作。

郭明錤指出，Beats Studio Buds 採用聯發科晶片的好處包括縮短開發時程、彈性競爭策略、降低成本以及與 AirPods 區隔。

蘋果 TWS 雙品牌策略已較過去更清晰，其中，AirPods 售價較高，目標客戶為蘋果裝置使用者，目標是提供創新與生態體驗，以提高附加價值，Beats 售價則較低，策略目標客戶為蘋果與非蘋裝置用戶，目的是提升出貨量與市占率。

郭明錤看好，聯發科為蘋果 TWS 策略轉型的關鍵供應商，可望降低對 5G 晶片的依賴，也提升未來取得蘋果其他訂單，預計聯發科在第四季設計定案 (Tape-out) 的新 TWS 晶片，將推升聯發科 2022 年 TWS 晶片出貨動能。

郭明錤預計，聯發科今明兩年受惠蘋果、Sony 與 Skullcandy 等品牌，TWS 晶片出貨量分別達 1.4-1.5 億與 1.7-1.8 億顆。

不過，郭明錤也強調，儘管聯發科 5G 手機 SoC 出貨能見度已達明年上半年，但仍重申 5G SoC 供應商自明年開始，將面臨更大競爭壓力與產品組合難以改善的挑戰，因此建議投資人應更關注聯發科非 5G SoC 或非手機產品的開發與出貨，包括 TWS、PMIC、Wi-Fi 6E/7、IoT/AIoT 與筆記型電腦等。