5月疫情爆發台股轉弱 勞動基金單月虧近200億元

受本土疫情爆發影響，台股 5 月震盪轉弱，也拖累勞動基金績效，單月基金收益減少 191.2 億元，但截至 5 月底整體收益仍有 2548.5 億元、收益率約 5.62%。

根據勞動基金運用局統計，攸關勞工退休金的新、舊制勞退基金收益率分別為 5.45%、7.06%；勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為 5.79%、0.11%、0.30% 及 3.02%。

另外，受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模為 4389 億元，收益數為 223.6 億元，收益率為 5.62%，受農委會管理的農民退休基金規模為 6.7 億元，收益數為 2,541,777 元，收益率為 1.49%。

以基金規模來看，截至 5 月底止，整體基金規模共 4 兆 8187 億元，其中新制勞退基金規模共 2 兆 8858 億元，舊制勞退基金規模為 9278 億元；勞保基金規模為 8395 億元，就保基金規模為 1406 億元，職災保護專款規模為 107 億元，積欠工資墊償基金規模 143 億元。

勞金局表示，整體而言，歐美主要國家已逐步放寬經濟活動限制，加上持續強力財經政策支持下，有利於全球經濟邁向復甦，但要留意新興國家疫情仍是影響金融市場的重要變數。

勞金局強調，將會密切掌握全球金融情勢，在既定之資產配置下適時調整投資布局及時點，加強風險管控，提升基金長期投資效益。

