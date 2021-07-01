野村看好台股獲利 點名四大族群

台股歷經本土疫情爆發後持續震盪整理，野村投信表示，台股企業獲利上修趨勢不變，預估在國內疫情趨緩後股市仍有表現空間，看好半導體、5G、電動能源車、紡織與鋼鐵等四大族群。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，歐美國家經濟隨著疫苗施打普及而逐漸解封，全球經濟復甦力道強勁，出口已超越疫情前的水準，以美國的消費而言，商品消費金額持續成長，若以分項表現來看，多數已超越去年 2 月的水準，服務型的消費成長較為平緩，預計解封後可望有不錯的表現。

姚郁如說，台股 5 月受國內疫情升溫震盪，雖然疫情對生產面影響較低，而對民生消費與 GDP 的影響則仍是未知數，但因國外需求所帶動的出口仍保持良好成長，且無論科技或傳產均同步上揚，是近幾季以來最好的情況。

姚郁如指出，台股的企業獲利預估仍處於上修的階段，自 2009 年以來曾出現 3 個企業獲利上修的週期，時間從 23 個月至 31 個月不等，而此次台股獲利上修週期持續約 13 個月，從國外景氣與過去經驗研判，企業獲利上修的動能還可持續下去，對股市而言是正面的訊息。

至於看好的產業，半導體仍具極佳的成長動能，今年全球晶圓代工產值在產能缺貨及價格上漲情況下，可望達到 830 億美元，年增率為 12%；此外，5G 的普及率快速上升，市場產值較 4G 明顯增加，高速傳輸、伺服器等也具備高成長性。

傳產方面，自動化仍持續看好，今年以來接單金額成長快速，接下來須留意中國地區是否進入高原期，但歐美地區在陸續解封後，接單開始轉佳，成長相當快速。

新能源車目前雖仍在起步階段，但滲透率逐步走高已是市場趨勢，帶動的汽車電子市場規模也將一路擴大，成為主要廠商競逐焦點；電動自行車在歐美逐步解封後，需求仍持續強勁，且先前缺櫃缺料的情況影響仍在，整體仍是供不應求。