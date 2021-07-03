訂單遞延 精測Q2營收10.48億元 年減0.8%

精測 (6510-TW) 今 (3) 日公布 6 月營收 3.37 億元，月減 5.9%，年減 6.7%，第二季營收 10.48 億元，季增 29.2%，年減 0.8%，累計上半年營收 18.60 億元，年減 5 %；儘管半導體業第二季景氣持續熱絡，不過，精測受京元電 (2449-TW) 降載生產干擾、訂單遞延，營收較去年同期小幅衰退。

精測表示，半導體產業鏈第二季末面臨疫情嚴峻挑戰，不僅旺季效益延後發酵，公司部分產品的工程驗證也受影響，預計上半年部分業績將延後至下半年認列。

精測今年上半年成長動能主要來自 5G 手機晶片 (AP)、射頻晶片 (RF) 以及高效能運算 (HPC) 相關晶片，其中，AP 產品線導入全新自製探針的比重提升，可滿足客戶高速、高穩定性晶圓測試需求，整體上半年探針卡營收比重超過 3 成，符合預期。

展望未來，精測今年推出自製探針卡，已符合客戶新製程、新應用需求，可望為下半年營收挹注動能，審慎樂觀看待全年成長，公司也持續強化防疫，全體員工致力維持公司運作，確保股東、客戶權益。

精測今年 6 月隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情嚴峻，以及全國進入第三級警戒，已遵守政府防疫政策，為全體外籍移工進行快篩檢測，結果全數為陰性，公司依營運應變持續計畫 (BCP)，展開各項防疫措施，依部門組織特性，進行分艙分流、居家辦公、加強消毒、異地備援、拉高庫存等營運模式。