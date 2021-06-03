探針卡需求成長 精測5月營收3.58億元 寫7個月新高

精測 (6510-TW) 今 (3) 日公布 5 月營收，達 3.58 億元，月增 1.2%，年增 1.4 %，累計前 5 月營收 15.23 億元，年減 4.6 %；受惠智慧手機應用處理器 (AP) 訂單遞延效益，加上 5G 射頻晶片、HPC 晶片等需求暢旺，帶動精測探針卡業績成長，5 月營收也寫 7 個月新高。

精測表示，台灣新冠肺炎 (COVID-19) 疫情急遽升溫，成為整個產業迎接旺季的新挑戰，為此，產業鏈上下有志一同快速應變，公司也加速調整，並拉高營運應變持續計畫 (BCP) 層級，展開各項防疫措施。

隨著中央流行疫情指揮中心公布 COVID-19 疫情進入社區感染階段，精測緊急成立應變中心，隨時掌握最新疫情及客端資訊，進行滾動式調整防疫措施，並建立順暢的對外溝通機制。

同時，為降低接觸感染風險，精測在人員抗疫方面，加強宣導員工正確的防疫措施、落實防疫管理規範，進行人員上班、用餐分流制，擴大實施居家辦公，強化環境消毒，提供給員工安全工作環境。

替代應變方面，精測也進行功能性異地備援、拉高庫存安全水位、積極備料及確保物流通路；並透過數位升級遠距辦公，加強資訊安全防護，確保客戶權益。

至於生產製造，精測因應人員分流調整組織，以確保生產不中斷、穩住客戶交期，強調面對嚴峻疫情，將嚴格遵守政府防疫相關政策，強化防疫作為，全體員工上下齊心致力維護公司營運正常、確保股東、客戶權益。