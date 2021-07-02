〈焦點股〉美光展望佳助攻 記憶體族群獲資金點火

下半年為記憶體出貨旺季，美光 (MU-US) 又釋出樂觀展望，看好 DRAM、NAND Flash 產品供給吃緊情況將延續至明年底，DRAM 族群今 (2) 日吸引資金進駐，股價回神，其中，晶豪科無懼列注意股，強勢翻紅並攻上漲停，威剛、永崴投控、十銓、華邦電、南亞科等漲勢也不俗。

台股企圖再戰 17800 關卡，但電子股壓盤，航運股後繼無力、紛紛跳水，指數拉回平盤附近震盪，不過，記憶體族群被調節一天後，今天表現相對有撐，其中，記憶體 IC 設計廠晶豪科開低走高，並一路直奔漲停，達 174 元，挑戰歷史新高。

此外，品安勁揚逾半根停板，股價急拉一度觸發冷卻緩漲機制，永崴投控、威剛、十銓等漲勢也相當強勁，記憶體三雄華邦電、南亞科、旺宏分別上漲 1-2%。

美光 6 月 30 日發布優於華爾街預期的第三季財報與第四季營收預測，受惠 5G、PC 需求強勁，預期今年 DRAM 需求將成長逾 20%，NAND 成長 3 成，兩種產品供給吃緊狀態將持續至明年底。

而台廠南亞科目前產能滿載，在產品價格持續上漲帶動下，南亞科 4、5 月營收接連改寫逾 31 個月新高；華邦電受惠漲價效益發酵，第二季全產品線全數漲價帶動，獲利可望延續首季倍增動能再翻倍，每股純益上看 1 元，單季賺超越過去兩年總和，再寫新猷。