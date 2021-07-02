〈中經院發布PMI〉6月製造業PMI連2跌 未來半年展望創7個月低點

中華經濟研究院今 (2) 日發布 6 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，雖已連續 8 個月維持在 60.0% 以上的擴張速度，但較上月續跌 2.0 個百分點至 64.0%，呈連 2 跌，同時，製造業未來六個月展望指數續跌 2.7 個百分點至 64.3%，創去年 12 月以來低點。

中經院院長張傳章指出，製造業者憂心原物料漲價、缺貨，塞港造成交期和運期拉長等問題，電子暨光學產業對未來看法是「光明中夾雜著灰暗」。

六大產業 PMI 均較上月下滑。(圖表：中經院提供)

六大產業 PMI 仍全數呈現擴張 (超過 50%)，但均較上月下滑，依擴張速度排序為電子暨光學產業 (66.9%)、電力暨機械設備產業 (66.9%)、食品暨紡織產業 (57.2%)、交通工具產業 (56.7%)、基礎原物料產業 (55.8%) 和化學暨生技醫療產業 (54.5%)。

就各項指標來看，新增訂單和生產指數皆已連 12 個月擴張，惟二指數分別續跌 3.0、2.0 個百分點至 64.7%、63.8%。

供應商交貨時間指數已連 6 個月維持在 70.0% 以上的上升速度，惟回跌 3.2 個百分點至 71.6%。

存貨指數在 4 月創高後持續趨緩，本月續跌 1.5 個百分點至 60.7%。

客戶存貨指數回跌 3.5 個百分點至 44.9%，中經院指出，此為製造業連續第 13 個月回報客戶存貨遠低於當前客戶所需 (過低 / 低於 50.0%)。

而原物料價格指數已連 7 個月維持在 80.0% 以上的上升速度，惟指數下跌 6.4 個百分點至 84.0%。

另外，未完成訂單指數在 4 月創高後，續跌 4.3 個百分點至 62.1%；新增出口訂單和進口原物料數量二指數分別續跌 4.1、5.1 個百分點至 59.7%、61.1%。