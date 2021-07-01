〈能源盤後〉美庫存再次大降 推升原油價格 市場聚焦OPEC+

週三 (30 日) 交易，在 EIA 公布美國原油庫存再次下降後，原油期貨價格收高，但脫離盤中高點，係因交易者靜待本週 OPEC + 的產量決議。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 49 美分或 0.7%，收每桶 73.47 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 37 美分或 0.5%，收每桶 75.13 美元，此為本週三屆期的最近月契約。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 34 美分或 0.5%，收每桶 74.62 美元，此為交易最活躍的契約。

基於最近月契約，Brent 原油第二季上漲 18.2%，今年迄今上漲 45%。WTI 原油第二季上漲 24.2%，今年迄今漲逾 51%。

EIA 數據顯示，上週 (6/25 止) 美國原油庫存下降 670 萬桶。

ClipperData 大宗商品研究主管 Matt Smith 表示，「EIA 數據顯示，美國原油庫存連續第六週下降，而煉油廠運行和原油出口都顯示出強勁力道。煉油廠運行率上升與出口持續強勁並不匹配，因為據報導生產和進口都已下降。」

EIA 報告也指出，上週汽油庫存增加 150 萬桶，但蒸餾油庫存下降 90 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (6/25 止) 美國原油庫存下降 470 萬桶、汽油庫存下降 70 萬桶、蒸餾油庫存上升 10 萬桶。

API 週二稍晚公布，上週 (6/24 止) 美國原油庫存下降 820 萬桶，為連續第六週下降、汽油庫存上升 242 萬桶、蒸餾油庫存上升 42.8 萬桶。

OPEC+ 動向

OPEC+ 會議決議仍是本週的關鍵大事。報導稱，隸屬 OPEC + 的聯合部長級監督委員會 (JMMC) 會議推遲一日至週四召開，這意味著週四將有 3 大會議：OPEC 部長級會議、JMMC 會議，接著 OPEC + 部長級會議。

彭博社報導，推遲召開 JMMC 會議的目的是讓各方有更多時間達成妥協，因為俄羅斯正考慮增產提議，而沙烏地阿拉伯偏向更漸進的方式。分析師基本上已經認定，OPEC + 將同意 8 月起擴大增產 50 萬桶 / 日。

德國商銀大宗商品分析師 Eugen Weinberg 報告指出，「我們不會將這狀況過度解釋為『意見分歧』。」

「這反而顯示 OPEC + 目前非常有能力可控制中期間石油市場上的事件，部分係因 OPEC + 以外的國家反應相當令人失望。」他說。

Weinberg 指出，尤其是美國頁岩油產業克制漲價，展現出經濟和金融紀律，並遵循「永續成長方法」而非「不惜代價力拼成長原則」，這讓 OPEC 變成薄利生產者，但有控制價格的能力。

其他能源商品交易