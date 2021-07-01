文．洪寶山

Delta 病毒肆虐九十二國，結果台灣只將巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼及孟加拉等七國列入重點高風險國家，試問就連全球最早達到群體免疫的以色列都被 Delta 病毒攻破，台灣能夠憑「高素質」阻斷傳染途徑嗎？

關於這點，行政院表示政府做得更徹底，用「隔離」阻絕病毒，入境者要在集中檢疫所或防疫旅館隔離十四天不能回家，隔離期滿還要再做一次 PCR 檢測，讓防疫工作做到滴水不漏。乍看之下，覺得防疫措施升級，但仔細一想，難道從上述七國以外入境的旅客就不會有 Delta 病毒的潛伏者嗎？

民主防疫 vs. 專制防疫大 PK

六月二十七日在屏東八人感染 Delta 病毒，二十八日中央流行疫情指揮中心回答記者：「目前沒有升四級的準備」。政府堅持不複製中國已摸索出的防疫模式，例如方艙醫院改為防疫旅館；堅持政府不普篩，但開放企業與民眾自行普篩；用三級警戒強化版取代不封城鎖國。除了在科技業與歐美日合組「民主供應鏈」對抗「紅色供應鏈」之外，民主防疫 vs. 專制防疫大 PK，兩大陣營各顯神通，證明自己的制度與方法才是優秀且符合人權。

從五月的 Alpha 病毒侵台，到六月的 Delta 病毒攻陷，疫情指揮中心都很鎮靜地告訴大家：「沒有準四級的說法，就是三級強化管理」！憑著這個線索幾乎可以推測，全球半導體重鎮的台灣，鐵了心要在科技業進入傳統旺季，堅守崗位維持供應鏈的正常運作，估計就算疫情再怎麼嚴重，四級警戒是不會來了。

小店舖數位轉型拚大商機

換言之，雖然餐飲觀光業受到的衝擊很大，但如果能化危機為轉機，積極把握數位轉型的外送商機，摸索個幾年，小店舖也可以行銷全世界，生活不就像是手遊的破關，關關難過、關關過。

參考過去一年世界各國在 COVID-19 病毒肆虐下，一邊防疫、一邊拚經濟，雖然內需受影響，但受到美中經濟復甦的需求拉升，出口暢旺，似乎也沒有再傳出有那個國家的經濟被擊垮，由此可推測在不停工的情況下，台灣今年的 GDP 應該可以保 5%，甚至隨著美中歐加快疫苗接種，或者在年底前達到群體免疫的目標，慢慢舒緩缺料、缺工、缺運力的生產問題，5% 有機會成為今年的低標，甚至如果台灣能在九月開學前完成第一劑接種的話，全年 GDP 還有校正回歸的機會，坐五望六不是不可能。

國際信評機構標普六月二十五日上調了中國經濟增長預估值，預測中國經濟二○二一年將增長 8.3%，主因是中國有效控制疫情並迅速展開疫苗接種工作。由此可知如果疫情控制得好，GDP 還有校正回歸的機會。

餓死與病死 要取得平衡點

疫情爆發一年多來，越來越多的實例證明就算接種二劑，也有被感染的威脅，要維持長時間的清零所付出的經濟代價太高，所以各國政府試圖在「餓死與病死」之間取得一定的妥協與平衡。畢竟疫情打的是持久戰，沒錢，日子肯定是撐不過去的，而生老病死是每個人都要面臨的課題。

以英國為例，今年一月五日宣布第三度封城，五月十七日解封，經過三周後，報復性消費讓確診再度上升，六月三日單日增加了五千二百多例確診，是三月底以來新高，於是英國又緊急提高防疫警戒到六月二十一日，但 Delta 病毒的一傳八傳染力太強，原定六月二十一日再延長一個月至七月十九日。六月二十九日衛生大臣賈維德在國會證實說：「雖沒有決定提前解封，但也看不出七月十九日過後繼續實施的理由」。

英國累計約 12 萬 8000 人病亡，近三分之二成人接種二劑疫苗，現在單日確診人數還維持在一至二萬人，但英國決定七月十九日就是「終點日」，意思是七月十九日就是防疫盡頭，接下來要開始拚經濟。

用出口成長彌補內需衰退

從這個角度，可以推測在歐美中經濟解封，台灣又身處民主供應鏈的核心地位，再加上拜登的一．二兆美元基建計畫又已取得兩黨協商小組的共識，打算將來採用預算編列的方式，擴大紓困金額，台灣的防疫只要撐過這個夏天，相信用出口成長來彌補內需衰退，應該可以讓 GDP 達到 5.8% 的機會。

只是，對於失業的民眾來說，亮麗的數字是冰冷虛幻的，紓困金是溫暖且實在，過去的一年沒有人不受到這場疫情而影響了生活，收入減少或精神擔心受怕，社交活動受限，或是親人異地分離，其實紓困方案可以再大膽些。

來源：《理財周刊》1088 期

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