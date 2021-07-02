操盤手看台股：航運、鋼鐵如何擴大戰果？

七月的台股，首個交易日盤中一度來到 17863 點，續創歷史新高；但在部分電子不耐久盤的賣壓出籠下，指數由紅翻黑。以當前盤面來看，航運股及鋼鐵股由於存在「賺錢效應」，股性較為活潑，並且有業績加持，已成為人氣指標，即便拉回也有場外等著進場，故股價維持強勢。以航運及鋼鐵為首的原物料股，今年漲勢能夠普遍領先電子的原因在於今年的國際情勢已與去年不同。去年由於疫情擴散，各國以封城隔離為主，宅經濟當道，電子產業優先受惠；而今年隨著疫苗施打接種率提升，各國逐漸重啟經濟，從基礎建設、報復性消費、到暑假出遊等，拉動了一系列原物料的需求，傳統產業的航運、鋼鐵、紡織、塑化等營運較去年明顯成長，股價也迎來多頭走勢。

多次提到今年航運股在台股的重要性將越來越高，從貨櫃航運、散裝航運、到貨運承攬等前景看好，如今正在驗證。從貨櫃航運的長榮、陽明、萬海，散裝航運的新興、裕民、中航、台航、慧洋 ky、四維航，貨櫃承攬的台驊、捷迅、中菲行等，股價高點普遍落在近二週，與創新高的大盤同向，甚至指標股至今還在創新高。至於看好的鋼鐵股，美國「基礎建設計畫」帶來潛在需求，而中國取消鋼品出口退稅，俄羅斯鋼品出口加稅，亞洲鋼市供應更加吃緊，部分鋼鐵股如中鴻、聚亨、燁輝、新光鋼等，在後續營運看俏下，近日股價也創下波段新高。相較於晶圓雙雄的台積電及聯電，股價高點分別落在今年 1 月及今年 4 月，面板雙虎的友達及群創，股價高點皆落在今年 4 月，然後進入整理至今，未能再創下新高，多方資金往傳產轉移的現象非常明確，後續要觀察法人代操是否出現進一步持股轉換的現象，若法人換股動作加速，要留意電子股籌碼鬆動的現象。

繼航運及鋼鐵後，隨著夏季用油旺季來臨，美國原油庫存連續 6 週減少，加上石油輸出國組織 (OPEC) 報告預測今年市場供應不足，以及伊朗核談判陷入僵局，國際油價應聲上揚，與油價相關的石化產品需求可望提升，塑化股也相繼出現轉強，台聚集團的台聚、亞聚、台達化、華夏等紛紛大漲。受惠下游聚酯開工率高，EG 報價維持穩定，而上游原料乙烯因東亞擴產，近期以來價格持續下跌，EG / 乙烯利差進一步擴大，這對於 EG 的南亞、東聯、中纖有利，可列入追蹤。對於一個操盤手而言，如何擴大航運股及鋼鐵股的戰果，已是當前的重要課題。這裡要加入操作的邏輯，將手上部位分為短線單、波段單，若盤中爆量不漲時，可將短線單先出場，等待拉回修正或盤中急殺時再買回，進行適度的價差操作，至於波段單則以周線、月線的轉折來觀察，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。

(本專欄為週一、三、五刊出。)

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